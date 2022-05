Oroscopo dal 30 maggio al 5 giugno 2022

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana dal 30 maggio al 5 giugno è sotto il segno dei Gemelli, anche il cielo di giugno ci vuole sorprendere con una serie di eventi e di novità.

Il futuro che gli astri ci vogliono anticipare parla del nostro progetto di vita e cosa è più adatto a noi da un punto di vista professionale. La settimana si apre con Venere che il 29 maggio passa in Toro, in aspetto positivo nel suo domicilio.

Giove e Marte sono in una forte congiunzione in Ariete. Gli aspetti degli Astri, pur con forti congiunzioni sull’asse Toro Mercurio – Venere – Urano e Nodo Nord e sull’asse Ariete Giove Marte, in sestile con il Toro, ci preparano a dei grandi eventi, di cui parleremo a tempo debito.

Il Sole in Gemelli, segno d’aria, mutevole e comunicativo, con la sua energia ci aiuta nel dialogo in modo più efficace e a pensare in maniera più chiara ad essere più socievoli. Non solo, in generale: potrebbero arrivare notizie o informazioni che cambieranno il modo in cui percepiamo una situazione o una persona.

Aspetti importanti

Il Sole in Gemelli percorre i gradi centrali del segno, senza formare aspetti se non con la Luna il 1° giugno.

Il 30 maggio la Luna nuova si formerà in Gemelli alle 11:30, tutti i segni d’aria e di fuoco devono agguantare l’occasione che verrà loro offerta, sarebbe un errore non farlo, e sarà questione di ore.

Il 3 giugno Mercurio riprende il moto diretto. Nella seconda quindicina del mese sono favoriti gli scambi di ogni tipo, gli accordi, la stipula e la firma di contratti.

Il 4 giugno assisteremo ad un altro evento significativo: il moto retrogrado di Saturno. È un transito che potrebbe determinare qualche rallentamento nei nostri progetti e mettere alla prova la nostra pazienza.

Dal 3 al 5 giugno, la quadratura Mercurio Saturno potrebbe rallentare la voglia di fare, ma l’armonioso aspetto tra i due pianeti consentirà comunque di raggiungere l’obiettivo, anche se più lentamente.

Dovremo anche trovare il modo di riorganizzare il nostro tempo in modo più efficace, ridefinire i nostri progetti per il futuro e dirigere le energie verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Marte nel segno congiunto a Giove vi dona tenacia, voglia di fare ed energia per realizzare. Anche per la prossima settimana le influenze saranno uguali, chi vi è ostile nei primi due giorni di giugno è la Luna, che non vi darà una mano, anzi, vi renderà insofferenti e poco inclini al perdono. Lasciate stare, da venerdì tutto è ok e potrete tranquillamente riprendervi i vostri successi e i vostri consensi.

Attenzione allo stomaco, alle allergie alimentari nei giorni in cui la Luna è sfavorevole: le allergie o le reazioni metaboliche sono dietro l’angolo.

Toro

Le troppe influenze, amici del Toro, vi stanno stressando più di qualsiasi cosa, la logica del fare, che pure vi vede attivi e reattivi, non vi dà tregua, i pianeti Mercurio, Venere, Urano e Nodo Nord, sono strettamente congiunti e invadono la vostra vita, senza permettervi di fare le cose a cui siete abituati con la calma.

Cari amici, che dirvi, dovete stare sul pezzo. Non vi potete permettere di non essere lì a rispondere, cogliere, organizzare tutte quelle occasioni che la vita vi regala in questo momento. Il trigono di Mercurio con Plutone, che si formerà di nuovo in questa settimana, vi aiuterà a realizzare uno dei vostri più grandi desideri.

Gemelli

Cari Gemelli, gli astri vi vogliono felici, si sono coalizzati per proteggervi, ogni pianeta è in sestile al vostro, ognuno vi tiene lontano le difficoltà, donandovi versatilità e affabilità.

Mi raccomando, non ascoltate la parte malandrina di voi, non date retta a quel Mercurio quadrato a Saturno di cui sopra. Non sciupate una bella amicizia o un amore per una bugia. Non dico fedeli, ma almeno siate coerenti, ne avrete da guadagnare in ogni senso. I Gemelli nati negli ultimi giorni del segno sono portati a compiere un gesto importante nella propria vita: un matrimonio, un progetto economico, un investimento. Tranquilli siete protetti.

Cancro

Cari amici del Cancro, andava meglio con Giove nei Pesci, i Pianeti nell’Ariete vi infastidiscono, multe e tasse arretrate, ingiunzioni di pagamento, una storia logora non regge più e le vostre certezze si affievoliscono.

Non arrendetevi, il Sole, tra poco di nuovo amico, vi regalerà tutto quello che avete perso e che, comunque, era zavorra per la vostra vita. Giovedì 2 e venerdì 3 giugno sono delle belle giornate da passare in compagnia di amici e parenti. Per i nati nei primi giorni del segno la Lilith vi offre un incontro seducente e coinvolgente, divertitevi.

Leone

I Pianeti sono dalla vostra parte, almeno la metà di essi, vi disturbano le presenze in Toro, che non vi permettono di rilassarvi. Questo è un dato di fatto, ma Giove e Marte in trigono e il Sole in gemelli vi danno energia per affrontare la settimana con il sorriso.

Vi raccomando solo di non fare promesse che non siete certi di poter mantenere e non spendete tutto in un giorno. Il fine settimana è splendido, regalatevi un sogno, del tempo con la persona amata, giorni in compagnia di amici veri, sarà salutare per l’orgoglio e l’anima.

Vergine

La settimana ha il tempo scandito dalle cose da fare, per molti di voi nemmeno il fine settimana riuscirà ad allontanarvi dal lavoro, ma questo è un bene, credetemi. Le occasioni si stanno formando sotto i vostri occhi, i pianeti in Toro vi elargiscono occasioni, idee, progetti che potete realizzare ancora per molto tempo.

Il consiglio che vi posso dare non è quello di essere selettivi, ma di mettere in stand by ciò che al momento non potete realizzare e che tra poco lo sarà. Occhio alla taccagneria e alla pignoleria: siate più propensi a spendere, soprattutto per chi vi sta al fianco, non serve accumulare se non vi godete i frutti del vostro lavoro.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, gli aspetti sono favorevoli tutti, anche i contrari e vi dico perché. I Pianeti in Gemelli e Acquario vi proteggono e lo faranno fino al 19 giugno, Saturno vi difende dalle cattive influenze, la Luna vi è amica per tutta la settimana, solo il primo giugno accuserete un senso di stanchezza.

Giove e Marte nella loro congiunzione, attraverso un dissidio, un evento improvviso vi aiuteranno a capire in che razza di trabocchetto stavate cadendo. Invece di arrabbiarvi, correte ai ripari, chiedete aiuto agli amici e alla famiglia, ci sono per questo. Attenzione, invece, per i nati nei primi giorni del segno alle intemperanze alcoliche e di fumo, non è il momento, siete esposti.

Scorpione

La Luna del 30 e 31 maggio vi regalerà giornate indimenticabili, amici, amore fortuna e sogni profetici. Ascoltateli, state attenti a cosa vi dice il vostro sesto senso, che, come sapete, ha sempre ragione. Per il resto vi dico di vivere il momento, aspettiamo che i pianeti più veloci escano dal Toro, segno a voi opposto.

Cosa significa mi direte voi, che non tutto va come progettate rispondo io. E anche sì, che può essere un bene se affinate le vostre capacità in momenti che vi vedono perdente e vincente in maniera altalenante. La verità, amici Scorpioni, è che questi anni e questa concentrazione di pianeti per tanto tempo in un segno opposto vi sta facendo maturare per perdere quella durezza estrema con cui affrontate le cose, mettendovi da parte senza metterci le emozioni.

Sagittario

Tutto bene Amici del Sagittario vero? Mi dovete rispondere di sì, voi siete quelli dell’elemento fuoco che vivono meglio questo momento. Nulla vi turba, tutto va a gonfie e allora perché l’inquietudine? A cosa state mirando, la verità è che non siete abituati alla calma piatte, volete la lotta, lo scontro quanto e più dell’Ariete. La routine non fa per voi, questa gioia inoltrata vi infastidisce e, complice la Luna, cercate il protesto per litigare. Fate piano, vi conviene contraddire voi stessi, sarebbe pericoloso andare oltre.

Capricorno

Amici del Capricorno, il momento è importante per il vostro segno, molti di voi stanno affrontando scelte di vita fondamentali, che li porteranno a progettualità di lungo corso: matrimoni, divorzi, trasferimenti, opportunità investimenti, figli e non certo in quest’ordine. Chi vi è contrario sono Giove e Marte, la paura, il terrore di sbagliare, vi attanaglia. Il mio consiglio è quello di fare tutto secondo regola e in modo giuridicamente ineccepibile, quello di cui dovete temere è il rispetto delle regole.

Acquario

Saturno aiuta tutti i nati negli ultimi giorni del segno, il Sole sostiene tutti, giorno per giorno, sono favoriti i progetti a lunga scadenza, che coinvolgono persone terze o di famiglia. Il Sole vi dona una vitalità profonda, intuizione e voglia di fare. Forte si manifesta il desiderio di realizzare aspetti della vostra vita che non vanno e che non si ottimizzano con le vostre aspettative, mentre si fa più forte il desiderio di gridare “Freedom”, davanti alle immagini della guerra, dovete guardarvi dal quotidiano, dove qualcuno cerca di mettervi i bastoni fra le ruote, colpa anche delle presenze in Toro dei Pianeti lenti e di quelli veloci. Un solo avvertimento: no a questioni di principi, sì a quelle di utilità.

Pesci

La vostra vita, cari amici dei Pesci, va così, un po’ giù e un po’ su, cure non ne ho, consigli sì. Non è il momento di dormire sugli allori, di fidarvi a lasciare le vostre cose in mano ad altri, come spesso fate, fidandovi di chi è poco limpido. Oppure, sforzatevi di essere molto chiari quando prendete impegni, questa settimana, vi si ritorcerebbe contro. Non è la regola il vostro problema, sia ben chiaro, la difficoltà in cui potete incorrere in vecchi modi di fare non adeguati e vi rende poco attenti alle esigenze del momento, innescando una serie di avvenimenti.