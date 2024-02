Oroscopo dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

E uscimmo a rimirarla luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 26 febbraio al 3 marzo 2024.

Ci sono molte novità, il Sole nei Pesci, congiunto a Mercurio, i Vergine subiscono influenze opposte, gli Scorpioni dovranno prendere decisioni finanziare.

Abbiamo un buon cielo per filosofi e idealisti, la settimana è positiva per Ariete, Pesci e Bilancia, che vive una fase di apertura per il mondo esterno.

Ariete

Cari Ariete, il mese finisce con tanti pensieri, per fortuna marzo migliora sul lavoro, con qualche successo negli affari. Grazie a Nettuno sempre favorevole sarete romantici e comprensivi con la vostra metà.

Urano migliorerà la vostra situazione monetaria con un colpaccio imprevisto ma fortunato. Fidiamoci di qualche buona notizia per voi e sosteniamo gli affetti, che, in definitiva, ci appagano sempre, sia che il momento sia facile o meno.

Toro

Cari Toro, nella settimana il lavoro va meglio, meno le problematiche familiari, con tensioni sia in famiglia d’origine che coniugale. Saturno vi fa riflettere su tutto, guardare con severità ogni cosa e passarla al microscopio, per cui intorno a voi amici e parenti sono meno spontanei.

Organizzate serate tranquille con la famiglia e il weekend con qualcosa di nuovo. Evitate di esplodere e siate sempre pacifici, grande qualità del vostro segno.

Gemelli

Cari Gemelli, nella settimana dovete assolutamente dedicarvi ai rapporti sociali. Il Sole, in aspetto disarmonico, promette incontri – scontri, preferirete stare da soli, godendo della vostra spinta all’indipendenza, sfruttate questa vostra abilità, sia nel privato, che nel sociale.

In amore meglio il dialogo ai mazzi di fiori. Sarete sensibili alle emozioni, ma la dolcezza va sempre sostenuta con la verità, evitate le bugie, meglio un pensiero franco.

Cancro

Cari Cancro, la settimana per voi inizia e finisce splendidamente. Da sempre questo è per voi un periodo fortunato, avrete quello che vi serve, tante le idee e i progetti che vi si affollano e che vorrete realizzare.

Buone notizie chi cerca l’amore. Mercurio favorevole vi aiuta nella comunicazione e, se è il caso, farete il primo passo senza pensarci troppo, sarete particolarmente dolci e romantici. Possibili rimborsi in arrivo per coloro che li hanno ripetutamente chiesti.

Leone

Cari Leone, la settimana alleggerisce di molto la vostra vita, in quanto alcuni pianeti non sono più opposti e anche gli altri, a breve ,passeranno nel segno dei Pesci che per voi rappresenta un netto miglioramento: il momento della riscossa è vicino.

Le cose lentamente ma inesorabilmente tornano a rasserenarsi nel campo professionale. Non alteratevi per sciocchezze, non ascoltate Marte. Lieve miglioramento nelle finanze.

Vergine

Cari Vergine, la settimana vi vuole concentrati, il passaggio di tanti pianeti congiunti a Saturno nel segno dei Pesci a voi opposto vi farà oscillare tra varie emozioni e qualche pensiero negativo.

Giove e Urano potrebbero rendere litigiosi, mentre Venere vi regala momenti piacevoli, ma vi sentirete lo stesso presi da troppi impegni. Scelta positiva un weekend con gli amici, in un ambiente piacevole, che vi donerà momenti di gioia e vi tirerà su il morale.

Bilancia

Cari Bilancia, la prossima settimana vi vede forti e determinati a far ascoltare la vostra voce, siete protetti da una comunicazione facile e proficua. Evitate rischi finanziari e non avrete nulla da preoccuparvi, anche se il budget familiare è sbilanciato.

Se avete un progetto che vi sta a cuore, un desiderio da tempo, trovate il coraggio di realizzarlo e di renderlo possibile, grazie alle vostre idee. Il momento favorevole vi elimina ogni difficoltà sul cammino.

Scorpione

Cari Scorpione, con questa settimana le cose miglioreranno sempre di più, i pianeti in Pesci vi sostengono su tutto, per raggiungere i vostri obiettivi.

Mettete in campo tutte le iniziative che riuscite a pensare, senza risparmiarvi, i desideri più nascosti, anche sul piano finanziario. Prevedete di usare audacia e rischio, sul lavoro, in amore, nelle collaborazioni o nelle questioni legali, troverete le parole giuste per prendervi la ragione.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è problematica e farà uscire fuori le vostre debolezze, il lato più intollerante del vostro io. Sarete tentati spesso di continuare anche in privato una chiusura ad oltranza.

Per fortuna Venere positiva vi inclina ad essere le persone che siete, belle solari e socievoli, ad evitare le tensione, i malintesi. Per alcuni qualche difficoltà finanziaria. Siete generosi, quindi siate più razionali nell’elargire denaro e fate attenzione alle spese.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi porterà tanti traguardi grazie agli aspetti positivi dei pianeti nel segno amico dei Pesci. Giove in trigono vi sostiene alla grande, come un amico che vi guida per il meglio.

Per l’amore qualche difficoltà c’è, i rapporti amorosi risentono della vostra freddezza, siate più propensi a al romanticismo. Chi volesse fare investimenti finanziari, bisogna che alzi il muro di attenzione; prima di agire concedetevi un salutare tempo di riflessione.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi vede indaffarati con gli affari di cuore: è il settore che più vi regalerà gioia e soddisfazioni. Tuttavia, sarete molto fortunati anche sulle questioni e sulle transazioni immobiliari, dove avrete l’appoggio di un amico competete del campo che saprà consigliarvi.

Marte vi dona più grinta sul lavoro, dove non abbasserete la testa per nessuno. Una raccomandazione alla calma e a non fare i paladini delle utopie.

Pesci

Cari Pesci, il compleanno inizia con delle belle notizie finanziarie. Grazie a Mercurio nel segno e alla capacita comunicativa la felicità è a portata di mano. Giove vi regala anche un piccolo aiuto economico; i nati della seconda decade, magari tentando la fortuna giocando poco.

Belle cose in arrivo per voi, risvegliate le ambizioni. La cosa importante e che conta veramente è il consenso che vi accompagnerà in questo periodo e ne sarete orgogliosi.