Oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per il periodo che va da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2024.

Occasioni nuove per i Cancro, gli Acquario hanno delle decisioni da prendere, i Leone trascorreranno una settimana serena.

Il Sole in Gemelli regala tanta leggiadria nei pensieri e nelle relazioni, con momenti di tenerezza per i segni di acqua e di terra. Queste le energie dei prossimi giorni.

Ariete

Cari Ariete, settimana che vi vede risolvere faccende, magari anche burocratiche, o in sospeso da troppo tempo, e che è il momento di chiudere.

Ottimo periodo per i più giovani o per chi cerca lavoro. L’energia che vi dona la presenza di Marte nel segno vi farà raggiungere splendidi risultati in tutti gli ambiti che desiderate, in coppia, in famiglia, con gli amici. La settimana è piena di incentivi positivi, non è il caso di farvi scappare nulla dalle mani.

Toro

Cari Toro, i pianeti che ancora transitano nel vostro segno stanno per uscirvi, rimane solo Urano, che si diverte a scompaginare i piani dei nati nell’ultima decade del segno.

La cosa non deve spaventarvi anche se le troppe sollecitazioni dei tanti pianeti a cui siete stati soggetti non sempre si sono rivelata piacevoli.

Finalmente inizierete a mettervi a dieta, magari con qualche risultato che con Giove è stato impossibile. Migliora anche la sfera privata, la relazione interpersonale, che riuscirete a gestire senza luci della ribalta, come piace a voi.

Gemelli

Cari Gemelli, buon compleanno da Giove, che entrato nel vostro segno e favorisce, da subito, i nati nei primi giorni del segno. Ed ecco che tutto va per il verso giusto: una vincita, un’eredità, gli arretrati che non arrivavano, una proposta di acquisto e/o vendita. Cose così, che rendono la settimana felice.

Potete essere certi che è il vostro momento di brillare, di chiedere e ricevere, non avrete alcuna difficoltà a farlo, anche con quel po’ di faccia tosta necessaria.

Cancro

Cari Cancro, la prossima settimana vi chiede di lasciarvi andare in amore. Questo è un buon momento per mettere da parte l’orgoglio e per cimentarvi in nuove avventure e sperimentare nuove situazioni. Dovete mettete da parte l’orgoglio, mostrate i vostri sentimenti a chi amate. State certi che sarete capiti e apprezzati e compresi. Molti vi dimostreranno di gradire le vostre qualità più di quanto pensiate.

Leone

Cari Leone, la settimana è governata per voi da Marte che vi favorisce e vi dona l’energia necessaria per ottenere i successi che cercate, l’importante è che gestiate bene le vostre emozioni e i vostri entusiasmi. Affrontate sia il lavoro che il successo con determinazione, evitate, però, di imporvi vostro malgrado.

La relazione sentimentale funziona, così come in famiglia tutto va bene. I pianeti in gemelli vi guardano positivamente, donandovi la necessaria leggerezza nel comunicare con gli altri.

Vergine

Cari Vergine, la settimana passa così, tra nervosismi e stanchezza, e anche Urano rende irritabili i nati nell’ultima decade del segno.

Il consiglio è non essere frettolosi nelle scelte, aspettate a prendere le decisioni importanti; sul lavoro evitate passi falsi e non fate pagare ad altri il vostro malumore, altrimenti anche il pesce rosso andrà via. Attendete il tempo delle cose nuove, che arriverà presto.

Bilancia

Cari Bilancia, in settimana dovrete affidarvi alla vostra diplomazia, sul lavoro e in amore agite con circospezione, ascoltando e riflettendo sulle parole degli altri; siate astuti e riflessivi allo stesso tempo.

I tanti impegni che vi terranno svegli anche di notte hanno tutti dei risvolti importanti nel vostro futuro. Siate reattivi e pronti a cogliere le buone occasioni nel lavoro, nelle relazioni, nei nuovi incontri che possono rilevarsi utili: è il momento di gettarsi nella mischia.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è favorevole e bisogna approfittarne, stringete sui legami, di qualsiasi natura essi siano; le relazioni vi fanno bene, gli altri vi fanno bene.

Potete decidere di vivere le emozioni senza timori, sappiate fermarvi e prendervi un po’ del tempo per voi stessi, per coccolarvi, amarvi e scambiare con i vostri amici dei bei momenti, il che vi fa davvero bene. Scegliete, quanto più potete, di vivere la settimana all’aperto e non chiusi in ufficio.

Sagittario

Cari Sagittario, questa settimana sentirete forte il bisogno di parlare, di comunicare. Il Sole nel segno a voi opposto vi chiede di pretendere la sincerità ad ogni costo in chi vi sta vicino.

Non fatevi prendere dalla noia, ricercate nuove esperienze, nuovi stimoli, cimentatevi in nuove avventure, in qualche affare su cui raccogliere informazioni, sentirvi utili, superare problematiche. Attenzione a qualche intoppo burocratico, una multa, una bolletta, cose così che possono infastidirvi.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è piena di voglia di fare, di sperimentare, di dedicare le vostre energie a qualcosa di gratificante. Avete la giusta iniziativa e determinazione per raggiungere gli obiettivi, la vostra ambizione vi saprà guidare per ottenere i traguardi desiderati.

Il lavoro sarà più pressante, con qualche dissidio con i colleghi che non sopportano il vostro attaccamento al dovere. Non rimandate qualche chiarimento importante.

Acquario

Cari Acquario, con tanti pianeti a voi positivi, sarete tentati di prendere decisioni spettacolari, in particolare per il futuro. State calmi, gestite la vostra ambizione prima di agire per non pentirvi, prendete tempo, quello necessario per valutare le scelte possibili e il futuro carico di lavoro.

Vedrete che una promozione o una forte entrata di denaro non tarderà ad arrivare; avete stretto i denti fino ad ora, siate concreti per il vostro bene.

Pesci

Cari Pesci, la settimana rischia di vedervi polemici e lagnosi, per qualche errore di valutazione fatto in passato e che adesso scontate. Se saprete mettere da parte lamentazioni e reflussi, potreste avere anche dei bei risultati, sia sul lavoro che in famiglia, quindi agite con positività e determinazione.

Con la giusta dose di intuizione potrete fare scelte opportune, sul lavoro, ma anche nelle relazioni interpersonali. Attenzione alle spese pazze, sarete tentati di sborsare troppo denaro.