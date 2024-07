In Regione Toscana ‘Pedalando’, iniziativa sulla malattia di Parkinson

Il 27 luglio l’Assessore Spinelli accoglierà i protagonisti di questa iniziativa in un incontro pubblico

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà l’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli ad accogliere a Firenze sabato 27 luglio, ore 17:30, a Palazzo Strozzi Sacrati, sala Pegaso, i protagonisti di ‘Pedalando’, una sorta di giro d’Italia in bicicletta nato per sensibilizzare sul ruolo dell’attività fisica nella gestione della malattia di Parkinson.

La pedalata è partita dal Comune di Sant’Urbano, nella bassa padovana, il 20 luglio e si concluderà il 2 agosto a Genova dopo essere transitata da Bologna, Ancona, Perugia, Firenze, e dopo aver coperto oltre 900 km.

In occasione della tappa fiorentina, così come avvenuto in circostanze analoghe, è stato organizzato un incontro pubblico sulla malattia di Parkinson e sulle modalità per affrontarla.

Oltre all’Assessora Spinelli, parteciperà all’incontro Lorenzo Sacchetto, dalla cui esperienza personale di convivenza con la sindrome è nata Pedalando, inteso come movimento di resistenza al Parkinson.

Sacchetto indica in movimento fisico, educazione, conoscenza per la diagnosi precoce, socializzazione contro l’isolamento le principali azioni da mettere in atto per fronteggiare una malattia da cui è affetto da 13 anni.

Nel corso dell’incontro verranno ascoltate varie esperienze di convivenza con la malattia. Ci saranno anche interventi dedicati a un nuovo approccio alla malattia per una presa in carico integrata, multidisciplinare e continuativa.