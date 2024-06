Oroscopo dal 10 al 16 giugno 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2024.

L’estate avanza e nei prossimi giorni i pianeti ci invitano ai contatti umani e alle fantasie più ardenti. I più desiderosi di mare sole e spiagge sono i segni d’acqua. Notizie positive per gli Ariete. Venere, regala occasioni d’incontri per tutti.

Per i segni d’acqua finalmente le pratiche familiari ancor in sospeso troveranno soluzioni piacevoli e condivise. Denaro e sblocchi finanziari per i Sagittario.

I Pesci devono imparare a trattenere i loro cambi d’umore. Avvenimento da segnalare è Marte, che dall’Ariete passa nel Toro: sarete più determinati e cocciuti.

Ariete

Cari Ariete, la settimana inizia all’insegna di una rilassante tranquillità, Marte è passato in Toro e vi sentirete meno sollecitati. Comunque, sarete sempre in movimento, desiderosi di realizzare, senza la frenesia marziana, ma dritti allo scopo, come organizzare un viaggio o un evento.

Chi lo desidera cerchi l’amore. Anche la Luna vi è amica, specialmente per i rapporti stabili; il momento è opportuno per fare scelte importanti.

Toro

Cari Toro, è la settimana delle novità, sarete presi dal passaggio di Marte, sentirete quindi tutta la sua energia e riuscirete a recuperare le forze e volontà, soprattutto la passione.

Se potete, organizzate un fine settimana romantico, come una seconda luna di miele, fate di tutto per mostrare la parte migliore di voi e vedrete che tutto andrà bene. Attenzione solo all’alimentazione: la golosità potrebbe nuocervi.

Gemelli

Cari Gemelli, sollecitati da tanti pianeti nel vostro segno siete come il pensiero e l’azione uniti da impegno e volontà, sarete capaci di grandi cose e la vostra forte personalità sarà di grande aiuto.

Il lavoro e la famiglia sono al momento l’impegno principale a cui vi dedicherete. Con qualche collaboratore sarete tentati di perdere la pazienza, ma starvi dietro non è facile, siate comprensivi. Non trascurate gli obblighi finanziari, potrebbe risultare pericoloso.

Cancro

Cari Cancro, grazie a Marte, che vi è amico e non più ostile, le cose andranno meglio, potrete contare sull’aiuto di un amico vero e sincero, che vi darà una mano negli impegni di lavoro che avete accumulato nell’affaticamento dell’ultimo mese.

Sarebbe utile organizzare un breve viaggio, che vi aiuti a rilassarvi, oltre che ascoltare i consigli di chi vi ha dimostrato il suo affetto e la sua stima vi risulterà molto positivo nelle scelte future. Niente malumori.

Leone

Cari Leone, la settimana è nervosa, Marte vi darà qualche impiccio: una multa, una litigata in ufficio, questioni di pratiche inevase, il cellulare che si blocca.

L’amore funziona meglio, grazie ai pianeti in Gemelli, che invece vi rendono socievoli e affabili agli occhi degli altri. E cosa che non vi dispiace, grazie a Giove, finalmente amico, anche le finanze vanno alla grande. Quindi, non inalberatevi se qualche programma sfuma, c’è tanto di più per voi.

Vergine

Cari Vergine, Marte finalmente è sceso a darvi una grande mano, vi sarà amico per un mese intero, dandovi forza ed energia per difendervi dai pianeti in Gemelli, che comunque ostacolano la vostra vita quotidiana.

Sentirete palpabile la tensione tra voi e l’esterno, anche se riuscirete a uscire dalla settimana senza grandi ferite, sapendo usare la calma, per non farvi coinvolgere in discussioni inutili. Attenzione, il vostro problema di segno è sempre quello, usare le parole per ferire e fare danni.

Bilancia

Cari Bilancia, siete tra i protagonisti assoluti della settimana, sfruttate il momento, facendo e agendo, tutto va bene tranne l’immobilismo. Venere vi fa l’occhiolino e potrete chiedere di più anche a lei, pianeta dell’amore e delle relazioni. Impegno assoluto nel risolvere questioni o investimenti da effettuare. Giove, favorevole alla prima decade, vi consiglia sulle questioni finanziarie. Coltivate contatti e relazioni che si rileveranno fortunati per l’ambito professionale.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è decisamente nervosa, legata a questioni non risolte del passato, che torneranno per fare i conti. Vi consiglio di prenderla con la dovuta calma, avrete tanti piccoli ostacoli, facilmente superabili certo, ma dovrete mantenere la calma.

Alleggerite l’atmosfera della settimana con qualche incontro tra amici, quelli seri e affezionati che sapranno tirarvi su di morale. Evitate anche le spese folli e inutili.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana funziona meglio per l’amore che per il lavoro o per i rapporti sociali. Vi sentite svuotati e insoddisfatti, con il desiderio di andar via, viaggiare ed è proprio quello che dovreste fare.

Aspettatevi un approccio di qualsiasi natura, lavorativa, amicale, sentimentale da persone da cui rimarrete straniti, glissate con diplomazia come sapete fare molto bene. Il vostro proverbiale buon umore va sostenuto in questa settimana, poi il futuro saprà migliorare.

Capricorno

Cari Capricorno, Marte positivo non è cosa da poco, per voi che sapete sfruttare ogni occasione. Il pianeta rosso vi darà una conoscenza, delle relazioni, delle opportunità davvero eccezionale: sfruttatele al massimo.

Altri problemi non ci sono, se non uno stallo, per le faccende familiari, che vi recheranno noia, in particolare, perché, magari, vi ostacolano nelle azioni. Sarebbe utile concedersi un piccolo dono, che vi conforti nelle tensioni e nelle attese.

Acquario

Cari Acquario, settimana concentrata positivamente, che vi vede al centro di tante forze positive, di un cambiamento senza precedenti. Tante idee da realizzare, tante occasioni che spuntano e vi rendono pieni di energia.

Anche il vostro fascino è alle stelle, dedicherete a voi e al vostro fisico l’attenzione che merita. Potreste, però, essere seguiti da qualche commento sgradevole, non dategli peso, la vostra verve non sempre viene capita.

Pesci

Cari Pesci, finalmente vi sentirete pronti per affrontare le sfide che vi aspettano, la presenza di Marte, in un aspetto positivo, vi colma di energie e voglia di fare.

Attenzione solo a non farvi attrarre da qualcuno con un fascino malandrino, ma irresistibile, il tipo che a voi piace tanto, insomma, ma che riduce a pezzi il vostro cuore. Il weekend è impegnativo, sia per cose familiari che lavorative, prendetevela con filosofia, anche lavorare sodo fa bene all’animo.