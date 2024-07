AISLA si trasforma in APS e annuncia la XVII Giornata Nazionale SLA

Iniziativa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e dell’ANCI

AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, annuncia la sua ufficiale trasformazione da Onlus ad Associazione di Promozione Sociale, APS.

Già riconosciuta dal Ministero della Salute nel 1999, con l’iscrizione al RUNTS, l’Associazione amplia la sua portata e l’azione di tutela e sostegno a favore delle oltre 6.000 persone che nel nostro Paese convivono con la SLA, sclerosi laterale amiotrofica.

L’annuncio lancia anche il prossimo importante appuntamento nazionale in programma dopo la pausa estiva. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, fervono i preparativi per la XVII Giornata Nazionale SLA.

Le celebrazioni iniziano con la magica notte della vigilia.

Sabato 14 settembre, al calar del sole, centinaia di ‘Comuni Illuminati’ aderiranno all’iniziativa ‘Coloriamo l’Italia di Verde’. Questo gesto simbolico, a impatto ambientale zero, verrà realizzato utilizzando gelatine o veline verdi per illuminare le luci già esistenti.

L’iniziativa, nata nel 2018 con circa 80 adesioni, è cresciuta in modo esponenziale.

Coinvolgendo oltre 200 comuni e monumenti colorati di verde, solo nel 2023 ha illuminato dalla Fontana del Tritone della Capitale, ai più noti simboli italiani come il Teatro Massimo di Palermo, la Reggia di Caserta, le Porte Antiche di Firenze, la Loggia di Brescia, la Lanterna di Genova, lo Sferisterio di Macerata, il Tempio di Atena a Paestum, la Mole Antonelliana di Torino, la Torre della Città di Bari, il Palazzo Ca’ Loredan di Venezia, la Fontana del Nettuno a Trento e il Palazzo Comunale di Point Saint Martin in Valle d’Aosta.

Questa serata speciale di vigilia, sotto il colore verde simbolo della speranza e dell’Associazione stessa, è un coro silenzioso che, ogni anno, abbraccia l’intera comunità delle famiglie con SLA.

Domenica 15 settembre, in oltre 300 piazze italiane, si terrà la campagna ‘Un contributo versato con gusto’. I banchetti saranno allestiti per raccogliere fondi preziosi per l’assistenza alle persone con SLA e alle loro famiglie.

Quest’anno sono ben 18 le cantine astigiane selezionate per la loro pregiata Barbera d’Asti DOCG e DOCG Superiore e che hanno ottenuto un punteggio superiore agli 89 punti dalla commissione di esperti degustatori.

Tra queste, per deliziare i palati più attenti, saranno presentate annate diverse e anche quattro etichette biologiche.

Fulvia Massimelli, Presidente nazionale AISLA, dichiara:

AISLA è nata per essere un punto di riferimento per la comunità delle persone con SLA e per tutti coloro che desiderano contribuire a una società più inclusiva e attenta alle esigenze di chi vive con questa patologia. La Giornata Nazionale SLA è un evento che va al di là delle parole, è un’occasione per dimostrare che insieme possiamo fare la differenza e offrire supporto concreto a chi ne ha bisogno.

Questa giornata è stata ideata per commemorare l’evento storico del 2006, quando centinaia di malati di SLA si sono riuniti in un sit-in in piazza Bocca della Verità a Roma. Da quel momento, ogni anno, AISLA si impegna a promuovere e organizzare questo evento.

La Giornata Nazionale SLA rappresenta un’importante occasione in cui volontari, familiari e malati si uniscono per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità politiche, sanitarie e socio – assistenziali sui bisogni urgenti di cura e assistenza.

Questo evento rappresenta un momento di riflessione e azione, in cui l’intera nazione si stringe attorno a chi soffre, dimostrando che nessuno è solo nella sua battaglia.

La XVII Giornata Nazionale SLA è un’occasione unica per partecipare e contribuire perché tutti insieme è possibile fare la differenza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare info@aisla.it o visitare il sito www.aisla.it.