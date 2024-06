Oroscopo dal 17 al 23 giugno 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2024, giorno in cui entra l’estate 2024.

Il Cancro ha grande voce in capitolo questa settimana, insieme a Marte, che entra in Toro, e ci rende più concreti e determinati.

Possiamo prevedere incontri importanti per il segno dei Pesci, tensione per Scorpione e Acquario. Il Sole, Venere e Mercurio in Cancro donano l’energia e fortuna dei segni d’Acqua. Per i Capricorno è un momento altamente evolutivo.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi impone di avere occhi e orecchie aperti, i molti pianeti in un segno a voi non congeniale vi renderanno nervosi, con una propensione allo scontro, se potete evitatelo, altrimenti limitatevi.

Nei confronti dite sempre la verità, offrirete così la parte migliore di voi, quella autentica. Non contate i nodi al fazzoletto che ancora non avete sciolto, contate i rapporti umani che avete creato, quelli sono i vostri successi.

Toro

Cari Toro, Marte vi guarda con affetto e simpatia, cosa volete di più? Quello che vi consiglio, però, e di non idealizzare frasi, persone, affetti, siate determinati, concreti e pratici.

Sono in arrivo tante opportunità, sappiate cogliere il momento giusto. L’energia che Marte vi infonde è un grande dono, che si ripercuote su tutti gli aspetti della vostra vota, indirizzatela nella direzione giusta, non per piccinerie personali.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana vi invita a raccogliere quanto avete capitalizzato nel mese precedente, affrontate i piccoli ostacoli.

Il periodo rimane buono, il nuovo Marte in Toro vi invita a vivere il quotidiano come una continua scoperta, un insieme di cose divertenti e inaspettate, da bere tutto d’un fiato. Il centro del successo per voi, in questa settimana è capire come il ritmo è cambiato, da un turbinio di cose e sensazioni ad un andamento lento costante, ma gioioso.

Cancro

Cari Cancro, questo è il vostro momento, tanti pianeti nel segno vi regalano quell’armonia e quell’equilibrio che spesso fa fatica a durare. La settimana è ricca di novità, di cose che si incastrano da sole, dopo tanta fatica e attese.

Anche la Luna vi rende affabile con gli altri. Sarete particolarmente loquaci e disposti al confronto con gli altri. Ottimi i rapporti con il segno dei Pesci. Amicizie, amori, parentele, qualsiasi siano i rapporti offrono affetto e tante belle emozioni.

Leone

Cari Leone, Marte in Toro è una grande prova, da affrontare, come un esame. Importante è che in tutto il vostro fare e dire siate rispettosi degli altri e non vi comportiate né con arroganza, né con egoismo.

Evitate conflitti inutili, siate gentili con tutti e, se siete ambiziosi, siatelo, ma senza esagerare. Questo cielo vi invita a prepararvi in modo metodico e non a puntare solo sulle vostre capacità personali.

Vergine

Cari Vergine, la settimana prossima è bellissima, piena di iniziative e occasioni, dove un Marte favorevole la fa da padrone. Sarete pieni di una curiosità intellettuale senza precedenti e non meravigliatevi se riceverete un invito ad un importante evento culturale.

La settimana vi vede determinati, sicuri, pronti più a pretendere che a patteggiare, come è vostra consuetudine. Grazie a Marte miglioreranno anche le vostre finanze.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana scorre veloce e con vivacità, piena di brio e voglia di fare. Più combattivi che mai, riceverete alcune sorprese, belle e interessanti. Il Sole e Mercurio, questa settimana in fase ostile, vi inviteranno a prendere delle decisioni che ormai non potete più rimandare.

Fidatevi di un amico che potrebbe aiutarvi nell’optare per la scelta giusta. Il centro della settimana è credere in sé stessi e non farsi abbattere da piccoli impedimenti.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è nervosa, pesante nell’esecuzione, ma non negativa. Marte in Toro potrebbe prendere le sembianze di qualcuno che vi si oppone, non prendetelo di petto, siate astuti e vincerete.

Se riuscirete a mantenere la calma, ad essere gentili e gestire le emozioni, riuscirete ad evitare spiacevoli malintesi, anche perché avete più pianeti in aspetto positivo che vi guardano favorevolmente dal segno amico del Cancro.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è gioiosa, da trascorrere con amici e famiglia, tanti i momenti positivi, in cui saprete essere la persona di riferimento che siete.

Bello il fine settimana, con piccole gite o qualche giorno fuori, che anticipa le vacanze. Tanti gli inviti amichevoli che potrete ricevere. Non sfuggite a nulla, siate accoglienti e positivi. Sarebbe meglio cominciare a pensare alla prossima estate, che vi vedrà sempre più sereni.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è pesante, sia per il lavoro, che nei confronti di familiari, che non incoraggiano a guardare avanti. Per vostra fortuna, l’entrata di Marte in un segno favorevole come il Toro vi dà il giusto sostegno, tanta forza e determinazione per superare le difficoltà.

Se poi dovessero esplodere tensioni che da tempo non hanno trovato soluzione, siate bravi a gestitele con la calma e la saggezza che vi contraddistinguono da sempre.

Acquario

Cari Acquario, Marte vi guarda in cagnesco, cominciando dalla prima decade, e sarà capace di farvi sentire il bisogno di fuggire. Qualche tensione la possiamo registrare in famiglia e in amore: tutto sembra compromesso, resistete fino a giovedì, quando ogni situazione inizierà a migliorare.

Attenzione alle parole, risorsa che sapete usare, ma che, a volte, diventano macigni. Niente battute o ironia esacerbata, c’è il rischio di mandare a rotoli relazioni di vecchia data.

Pesci

Cari Pesci, settimana fantastica, siamo solo all’inizio di un periodo fortemente favorevole per voi. Le occasioni sono tante con un Sole, un Mercurio e un Saturno positivi, che vi invitano a fare progetti a lunga scadenza.

Non solo questo, però: andate a ballare, fate sport e sfruttate queste stelle. Chiudete con le liti, le delusioni, le discussioni, godetevi questo anticipo d’estate, sapendo che, per voi, non finisce qui.