Ambiente e impresa, Zamperini: Regione Lombardia sostiene sostenibilità

Il Consigliere: ‘Bandi ad hoc e criteri premianti per aziende certificate come sostenibili’

Regione Lombardia ha il compito di sostenere la sostenibilità.

Lo afferma il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, e componente della VI Commissione, Ambiente, Energia e Clima di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini.

Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio in Consiglio regionale, semaforo verde anche per un ordine del giorno, con primo firmatario il Consigliere di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che impegna il Presidente della Giunta e Assessore competente a reperire le risorse economiche finalizzate al sostegno delle imprese lombarde sostenibili e a prevedere criteri premianti nei bandi di Regione Lombardia per le aziende in possesso delle certificazioni necessarie.

Zamperini commenta: