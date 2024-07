Napoli, assistenza ai nuclei familiari della Vela Celeste

Si stanno adottando tutte le possibili iniziative per accelerare rientro a casa

Proseguono a Scampia le attività di assistenza ai nuclei familiari della Vela Celeste.

Oggi sono circa 350 le persone che i servizi sociali del Comune di Napoli hanno accolto all’interno dell’Università dove hanno trovato sistemazione circa 200 nuclei familiari.

I servizi sociali sono operativi 24 ore su 24 garantendo la presenza fisica dalle 8:00 alle 22:00 e la reperibilità nelle ore notturne.

È stata collocata in albergo una donna incinta, prossima al parto, mentre una famiglia con un bambino con gravissima disabilità e stata accolta in una casa della Fondazione Leone.

Si sta cercando di far fronte a tutte le necessità delle persone; anche con il presidio della Polizia Municipale, l’ASIA per la raccolta dei rifiuti e la Napoli Servizi per le pulizie dei locali interni.

Le famiglie chiedono di sapere quando rientreranno nelle case e molte persone sono stanche ed agitate.

Tutto ciò è pienamente comprensibile e si stanno adottando tutte le possibili iniziative per accelerare il loro rientro a casa.