Lombardia, supporto strutture specialistiche Rete Terapia del Dolore

Riceviamo e pubblichiamo.

È necessario un coordinamento regionale efficace della Rete della Terapia del Dolore in raccordo tra la Direzione Generale del Welfare e la Direzione Generale Bilancio e Finanza, per avere percorsi diagnostico-terapeutici appropriati per pazienti affetti da dolore cronico.

Così il Consigliere di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli, a margine dell’approvazione degli ordini del giorno dei quali è primo firmatario in manovra di assestamento.

Istituire un tavolo di lavoro dedicato alle Reti di Terapia del Dolore predisposto e coordinato dalla DG Welfare e DG Bilancio, per affrontare l’iniziativa nel suo complesso, sia sul piano qualitativo delle prestazioni erogate, sia sul piano della sostenibilità economico – finanziaria; dare piena attuazione al completamento della definizione delle componenti tecniche, gestionali e clinico – organizzative della Rete di Terapia del Dolore, con i setting assistenziali e le competenze professionali necessarie al suo pieno sviluppo; dare piena attuazione al completamento della definizione della rete ospedaliera di terapia del dolore anche in regime consulenziale tra i diversi professionisti coinvolti, facilitato da strumenti tecnologici come la telemedicina e strumenti informatici come applicazioni gestionali, anche mobili; ed infine, assumere le determinazioni necessarie per contrastare i rischi di dipendenza associati all’uso improprio dei farmaci prescritti a scopo antalgico per dolore cronico: