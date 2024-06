Oroscopo dal 1° al 7 luglio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 1° a domenica 7 luglio 2024.

I Cancro sono passionali, la Bilancia si sente stanca e insofferente, per un Sole che in Cancro prosciuga energie.

Martedì 2 luglio Mercurio passa in Leone e rende le parole e la socializzazione meno evolute, più arroganti e decise, mentre Marte nel Toro rende testardi e risoluti.

La Vergine farà scelte salutari, per il Leone tanto amore e riconoscimenti, lo Scorpione sarà polemico, l’Ariete potrà contare su buone notizie in arrivo, l’Acquario si districherà tra tanti incontri romantici. Il Sagittario sarà attratto dal gioco e dovrà fare attenzione.

Ariete

Cari Ariete, stranamente prudenti, consolati dalle buone notizie che arrivano. Nettuno vi stimola a trovare certezze nel groviglio delle vostre emozioni, che vanno sempre a mille. Ciò non toglie che le relazioni al bivio possano scegliere di lasciarsi definitivamente.

Un po’ di malumore ve lo darà la sinistra circostanza di dover fare finalmente i conti delle vostre entrate e uscite, che sono assolutamente fuori budget. Calmatevi con le spese e con il cibo, che troppo spesso vi consola.

Toro

Cari Toro, nonostante vi sentiate soli la settimana vi metterà al centro di molti rapporti di cui fareste volentieri a meno, tante noie e i desideri che dovrete mettere da parte.

Un fascino innegabile, che Venere in buon aspetto vi dona, vi tornerà utile da mercoledì e per tutti i giorni della settimana, per prendere consensi e approvazioni, per migliorare i legami e i rapporti. In famiglia le cose funzionano a singhiozzo, comunque passerà presto.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana in cui la vostra creatività vi permetterà in modo creativo di risolvere le difficoltà quotidiane. La vostra trasformazione interiore continua a scapito di ciò che pensate o dite e anche una persona speciale vi mostrerà grande approvazione nelle scelte che andrete a fare.

L’amore e i sorrisi non mancheranno. Attenzione, però, perché tenderete a vivere ben oltre le vostre possibilità finanziarie.

Cancro

Cari Cancro, la settimana continua ad elargirvi amore e sentimenti e, romantici come siete, vi sentite bene e tranquilli. Grazie alle vostre doti, come la comprensione e la tolleranza, riuscirete a risolvere la situazione nata da un malinteso.

Giornate gratificante in cui vivere bei momenti per chi è in coppia. Grazie a Saturno avrete un incontro nel weekend e, per molti di voi, cambierà tutto. Attenzione a qualche problema finanziario.

Leone

Cari Leone, grazie a Mercurio positivo, che vi porterà molte belle novità , idee e concrete e soddisfazioni, la settimana si svolge perfettamente, per perseguire i vostri obiettivi. Marte dal Toro vi provoca in tutti i modi, fate un esercizio di auto resilienza.

I soldi scarseggiano, evitate di superare il limite di uscite quotidiane ed evitate le spese extra. Non fatevi coinvolgere in avventure rischiose, potreste perdere denaro per investimenti sbagliati.

Vergine

Cari Vergine, settimana in cui mettere la salute e il vostro benessere proprio al centro dei vostri interessi; attenzione anche all’alimentazione, all’attività fisica e al riposo.

Giornate anche piene di impegni; i progetti di coppia saranno favoriti e ci saranno importanti novità per chi si ama. Lasciatevi dietro tutti gli sconvolgimenti emotivi passati, prenderete, invece, iniziative coraggiose e fate buoni investimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana sarà difficile sfuggire alle piccole cose di tutti i giorni, per rilassarvi andate a cena fuori, uscite con gli amici, oppure organizzate una gita fuoriporta, qualcosa che vi regali un piccolo piacere.

Sapete che Giove vi sostiene favorevolmente e potrete investire in immobili. Mercurio, finalmente positivo dal Leone, potrebbe farvi arrivare una proposta che aspettavate da tempo; allora partite e raccogliete le vostre gioie.

Scorpione

Cari Scorpione, alcune prove personali sono all’orizzonte, affrontatele con calma, senza il vostro orgoglio, ma con tutto il vostro acume. Per l’amore le cose sono uguali, non mettete a dura prova il bene del vostro partner, non provocate continuamente la sua resilienza. La cosa migliore è fare piccoli passi alla volta. Plutone promette di proteggere i vostri investimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, tanti i segnali di ripresa per voi in questa settimana, in arrivo gratificazioni che aspettavate da tempo.

Anche il lavoro e le finanze, potrebbero subire un cambiamento e nuovi step; meglio evitare le transazioni finanziarie poco sicure, Giove e Plutone hanno aspetti negativi, sfavorevoli, è il caso di non sfidare il destino.

Mercurio, da martedì, vi rende lucidi. Un rapporto con una collega vi salverà da una grande brutta figura.

Capricorno

Cari Capricorno, pianificate il vostro futuro, questo il mantra della prossima settimana per voi, ogni vostro sforzo sarà favorito.

Sul piano finanziario, non meravigliatevi se avrete voglia di spendere per cose lussuose e costose, capita anche a voi, e non è il momento di privarvi di nulla, anche perché avrete un tempo ricco di novità e di opportunità. Sul lavoro sarà necessario apportare dei cambiamenti, sarete molto concentrati su voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è piena di nuove idee e nuove prospettive, accogliete l’inaspettato, dando forma alla vostra impagabile curiosità.

Avrete anche spese impreviste e tante cose da fare, Saturno saprà guidarvi nelle spese. Vi sentirete più accomodanti, tuttavia, potrete contare su di un successo faticosamente conquistato, a condizione di sacrificare qualcosa del vostro malumore.

Pesci

Cari Pesci, non rifugiatevi nel vostro mondo interiore, vivete il vostro amore, non riempitelo di chiacchiere, ma di fatti concreti. Plutone e Marte vi regalano una profonda energia per i vostri affari di cuore. Non vi annoierete questa settimana, aspettatevi anche un piccolo guadagno.

Senza pensare molto in là, sarete tentati di correre rischi che potrebbero causare spiacevoli perdite economiche; una scelta saggia e matura, è l’unica risorsa che vi resta.