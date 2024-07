Polizia Locale Napoli: operazione in zona Sanità

Sottoposti a controlli di Polizia 30 persone e 67 veicoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operative Stella, Motociclisti GIT e Polizia Giudiziaria – IAES hanno eseguito un’operazione congiunta, con personale dell’Arma dei Carabinieri, in zona Sanità.

Nel corso dell’operazione sono state sottoposti a controlli di Polizia 30 persone e 67 veicoli.

4 i soggetti denunciati all’AG di cui 1 per porto di arma impropria, mazza da baseball, 2 per guida senza patente con recidiva nel biennio, 1 per ricettazione.

13 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 10 i veicoli sottoposti a sequestro e 2 quelli confiscati.

31 i verbali elevati fra i quali 7 a veicoli sprovvisti di assicurazione ed altrettanti a soggetti sprovvisti di patente di guida, 2 a veicoli non immatricolati e 4 per guida di motocicli senza casco protettivo.