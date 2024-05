Oroscopo dal 13 al 19 maggio 2024

Cari tutti, eccoci alle previsioni per il periodo dal 13 al 19 maggio 2024.

Sole, Venere insieme nel segno del Toro ci fanno agire in maniera pratica e concreta e cercare i piaceri della vita. Marte in Ariete sostiene i segni di fuoco e la loro la vita familiare, per i Vergine nulla è calmo, tutto cambia ed è in evoluzione, grazie a Urano, sempre emozionante. Per i segni d’acqua tanta ammirazione e coinvolgimento dagli amici. Tranquillità e progetti per i segni d’aria.

Ariete

Cari Ariete, con Marte nel segno sarete più intraprendenti e dinamici del solito, il rischio è di un surplus di lavoro. Se sarete chiamati a giudicare su qualche controversia, siate obiettivi e giusti nell’emettere un giudizio, rischiereste di perdere qualcosa o qualcuno d’importante.

Per tutti bella l’intesa con il partner. I cuori solitari, più espansivi e socievoli di sempre, potranno trovare la compagnia che cercano, tornando ad essere sereni.

Toro

Cari Toro, la settimana segna il periodo più fortunato e speciale dell’anno, è anche il momento di essere concreti e di non perdere gli ultimi giorni di transito di Giove nel vostro segno, che può realizzare ciò che desiderate.

Potate i rami secchi, le relazioni tossiche sia familiari che amicali che vi indeboliscono. Non vi meravigliate se nella vostra vita stanno tornando persone del passato, siate molto astuti e, prima di ridare fiducia, siate guardinghi.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana vi sorprende a gettare le basi del vostro futuro, Plutone positivo vi fa riflettere sui vostri desideri e, soprattutto, su quelli rimasti inespressi e sugli errori mai perdonati. Il consiglio è di non essere polemici.

Soprattutto in amore, molti di voi, potrebbero trovarsi in una situazione di stallo, potreste dovere affrontare le vostre incertezze, legate all’aspetto negativo di Saturno, che, con il suo passaggio in Pesci, vi invita alla chiarezza e a prendervi le vostre responsabilità.

Cancro

Cari Cancro, settimana piena di interessi, entusiasmante, ma alquanto agitata, in cui dovrete superare qualche ostacolo e affrontare dei cambiamenti.

Con il vostro humor potrete risolvere delle questioni personali e professionali, potrete usare i vostri sorrisi, qualche idee brillanti e tanta positività. Il fine settimana è comunque il momento più bello della settimana, godetevelo.

Leone

Cari Leone, settimana in cui mantenere la calma e non perdere la concentrazione sarà il vostro obiettivo principale. Favoriti gli scambi e le trattative che risolveranno problemi delicati. Rivedete i progetti, anche quelli finanziari.

Il consiglio è di dedicarvi del tempo, non fatevi prendere dall’assillo di portare a termine tutti gli impegni e non siate stacanovisti, né ansiosi, date tempo a voi stessi, così da godervi i momenti migliori della settimana.

Vergine

Cari Vergine, la settimana prossima brillerete di luce propria, sarete amati, ricercati e stimati per le vostre qualità. Avrete una soluzione per ogni problema, sia d’amore che professionale.

Progettate il futuro con attenzione e organizzate tutto per tempo e ogni cosa si realizzerà, anche concludere un affare o un acquisto importante. Accettate un invito o dichiaratevi alla persona giusta, siate audaci e intraprendenti.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana da vedere in prospettiva, nuove porte e nuove punti di arrivo, dovete solo guardare al futuro. Ottima la sfera professionale. Plutone continua a regalarvi sostegno e buone influenze, ottime intuizioni che, alla fine del mese, si concretizzeranno.

Non pensate il periodo che andrete a vivere come ad una maratona, ma ad un cammino ricco di piccoli progressi e di apprezzamenti. Prendetevi del tempo per valutare le vostre qualità e cosa desiderate raggiungere.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana passerà con tanti impegni familiari a cui fare fronte, sarete anche centrati sul bisogno di capitalizzare i guadagni materiali ottenuti in moneta corrente. La cosa valida è che sarete pieni di energia e di voglia di fare.

Anche l’amore lo troviamo al centro dei vostri pensieri, da affrontare con ottimismo. Buona la ripresa sul lavoro, che vi vede desiderosi di vincere. Bisogna, però, che controlliate il vostro carattere.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro entusiasmo in questa settimana sarà trascinante per chi vi sta intorno. Periodo vivace per chi ha figli, piccoli e grandi, tutti vorranno qualcosa da voi.

Bello e molto solidale il rapporto con gli amici, con la possibilità di incontrare conoscenze di lunga data. Marte in aspetto favorevole promette una settimana ricca di emozioni.

Organizzatevi per il fine settimana, pensate a qualche gita, un piccolo viaggio, che è ciò che vi fa sempre tornare di buon umore.

Capricorno

Cari Capricorno, vi aspetta una settimana entusiasmante, potrete conquistare ciò che volete e desiderate, il cielo è favorevole, datevi da fare. La nascita di un figlio, la riappacificazione con una persona cara, tutto va per il meglio.

Intrigante e passionale l’amore, se non c’è ancora la persona giusta allora potrebbe arrivare, basta essere più sciolti nei rapporti sociali e amicali, cercate di fare nuove conoscenze, non solo professionale ma di gradimento.

Acquario

Cari Acquario, attenzione alla prossima settimana, che potrebbe essere provocatoria per i nervi, in amore, con gli amici e i parenti, che vorranno molto da voi.

Meglio evitare di fare passi importanti sul lavoro, nelle relazioni, risparmiatevi di prendere decisioni importanti. Se ne sentite la necessità chiedete chiaramente cosa volete sapere. Affrettatevi anche a risolvere quelle noiose discussioni con il partner o i familiari e ripristinate la vostra serenità a casa così come in ufficio.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è tutta da sfruttare, siete sotto i riflettori e ne sarete felici, capaci di essere tutti e nessuno, vi adatterete benissimo ai nuovi ruoli. Ammirati, adulati e coccolati da chi vi circonda, riuscirete ad essere molto produttivi.

Anche l’amore potrebbe conquistarvi il cuore. Il consiglio è fare qualcosa di importante, magari un viaggio, con il partner. Se qualche ostacolo si presentasse, evitate continui mugugni e pensate ad altro.