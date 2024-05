Loggia Culinaria

Scrutiamo – Ascoltiamo – Fiutiamo – Tastiamo – Degustiamo

Siamo selezionati e curiosi Cacciatori di Genuinità e Contemplatori di Bellezza, alla Ricerca del Piacere, della Qualità, delle Tipicità culinarie.

Riteniamo che esistano peculiari Ricchezze che devono essere Valorizzate e Contemplate e vogliamo essere Portatori di un Sapere da Preservare.

Crediamo nel fatto che ci siano persone che hanno Amore e mettono Passione per ciò che fanno, rispettando Rituali di Tradizione, custodendo la Sacralità dei Procedimenti e salvaguardando l’Artigianalità dei Prodotti che offrono.

Usiamo i nostri Sensi con Metodo sinestesico e l’Intuizione per Imparare e tendere a raggiungere l’Estasi, il Divino, ritenendo che il Buon Vivere sia un’Arte che porta, sia Fisicamente che Spiritualmente, a un Processo Evolutivo, per Comprendere meglio la Vita e Costruire la propria Opera in Equilibrio e Armonia.

Intendiamo Raccogliere e Scambiarci Informazioni e amiamo Incontrarci per Condividere, Meravigliarci e Godere delle nostre Scoperte come Esperienze Culturali, cercando di Ampliare il raggio delle nostre Conoscenze.