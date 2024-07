Infrastrutture e mobilità, accordo coesione Regione Lazio FSC 2021/2017

Conferenza stampa il 29 luglio a Ciampino (RM)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lunedì 29 luglio, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare Pietro Nenni di Ciampino (RM), in via IV novembre, la Regione Lazio presenta lo stato dell’arte del progetto di intervento della SP via dei Laghi, sottopasso in località Casabianca e realizzati da ASTRAL all’interno della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, CIPESS.

All’incontro parteciperanno l’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini; l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità, alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi; la Vicepresidente della VI Commissione ai Lavori pubblici, alle Infrastrutture, alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Micol Grasselli e la consigliere della Regione Lazio, Edy Palazzi.

Sarà presente il Sindaco del Comune di Ciampino, Emanuela Colella.