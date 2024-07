III appuntamento Coppa Italia Paraclimbing prima di Europei in Svizzera

La gara è in programma il 27 luglio alla palestra King Rock di Verona

Terzo ed ultimo appuntamento di Coppa Italia Paraclimbing alla palestra King Rock di Verona sabato 27 luglio, dopo la prima tappa a Bergamo a marzo e la seconda ad aprile a Bologna.

Record di iscritti per questa competizione: saranno ben 36 gli atleti in gara, per 9 differenti classi di disabilità, visive e motorie.

Fra di essi naturalmente le 4 medagliate nell’ultima gara di Coppa del Mondo a Innsbruck, ovvero Nadia Bredice, Arco Climbing, Lucia Capovilla, Arco Climbing, Chiara Cavina, Four Climbers SSD, ed Elisa Martin, ASD Teste di Pietra.

Non mancheranno poi i detentori dei vari titoli italiani, conquistati al Campionato Italiano tenutosi a giugno a Reggio Emilia, fra cui Michele Yongan Montrasio, MilanoArrampicata ASD, per la categoria B3, Maria Laura Muratori, PGS Welcome Bologna, per la classe RP1, David Kammerer, AVS Bruneck, e Michele Maggioni, Kundalini Milano, campione e vice campione nella categoria AL2, Gian Matteo Ramini, Arco Climbing, per la categoria RP1, Alessio Cornamusini, Gruppo Lasco Castelfiorentino, e Aurora Alberto, Rocodromo ASD, per la classe RP2, Cesare Cunico, X-Fighter Team, per la RP3.

Saranno super motivati in competizione anche i tre atleti che hanno avuto la gioia e l’onore di ricevere la divisa della Nazionale a giugno: Tommaso Mazzotti, Vertical Forlì, Campione Italiano AL1, Fiamma Cocchi, Stone Monkey Firenze, Campionessa Italiana AL2, e Laura Di Mauro, Boulder&co, vicecampionessa AU2.

Ma ecco il programma di gara.

Sabato 27 luglio a partire dalle ore 9:30 si svolgeranno le qualifiche, 4 vie in contemporanea, alle ore 17:00 si disputeranno le finali, 2 – 3 vie in contemporanea, a cui seguiranno le premiazioni.

Domenica 28 luglio sarà dedicato ad un raduno degli atleti della Nazionale convocati per i Paraclimbing European Championships a Villars, Svizzera, dal 23 al 26 agosto, ovvero Cavina, Martin, Mazzotti, Maggioni, Kammerer, Capovilla, Salvagnin, Bredice e Cocchi,

La gara di sabato è aperta al pubblico.

Sarà possibile seguire la diretta streaming delle finali della competizione sul canale ufficiale YouTube FASI al seguente link: https://www.youtube.com/@federclimb