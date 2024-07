Cucina, Coscienza e identità esterna

La cucina è un linguaggio che si esprime attraverso la manipolazione materiale.

Trasformare le materie naturali e ideare preparazioni culinarie, significa ricercare le origini sociologiche e voler attingere anche ai propri miti originari; aspetti di una realtà ancestrale, che vanno a contribuire a costruzioni sociali e identitarie.

Ogni cucina, dunque, è identitaria, ma attenzione al fatto che svanisce non appena si abbandonano i relativi miti che la differenziano da altre cucine.

Un mito identitario che rimane vivo con la tradizione deve incorpora le innovazioni di una società che cambia. Senza, intristirebbe e decadrebbe, come un vivente che, non assimilando alimenti, morirebbe. Scomparendo i miti anche l’identità si perde.

È notabile che la modernità stia allontanando ricchezze come le conoscenze di tecniche colturali o la capacità di fare con le proprie mani per produrre e preparare cibo, sempre più in mano a pochissimi specializzati.

La pressione della globalizzazione porta inesorabilmente a un’omologazione dei prodotti e dei gusti, cancellando tradizioni centenarie di sapere alimentare.

Mi viene in mente, ad esempio, il pranzo della domenica in famiglia.

Personalmente penso che stiamo vedendo un processo che non è arricchimento, ma esattamente il contrario, che va verso l’appiattimento culturale e la dimenticanza dei relativi valori dell’Arte Culinaria e pure come manifestazione di perdita di identità delle società.

Noto anche, però, un tentativo di riconoscimento e rinnovamento, forse ancora immaturo e subliminale, del significato e del valore sociale degli alimenti e della loro trasformazione.

Negli ultimi anni si vedono pubblicità e programmi TV che tentano un recupero di tradizioni culinarie con prodotti alimentari locali spesso confusi con cucina e gastronomia tipica.

È possibile, forse, riscontrare il bisogno di identità e di racconti sociali più intensi con le relative funzioni emozionali smarrite, ma è difficile ricostruire una cultura complessa tramite l’esperimento di comprensione delle cucine regionali, che si riduce, però, a far conoscere solo prodotti locali o ricette di tempi passati.

A mio parere manca la consapevolezza dei valori mitici legati alla cultura gastronomica.

Riscontro un passato che, in certi casi, viene rimpianto e un presente perlopiù insoddisfacente, in movimento troppo rapido forse e soprattutto impoverito dei significati essenziali con un mix di classi sociali, laddove non sono più riconoscibili cucine nobili, borghesi o contadine, con le relative tradizioni, com’era fino appena ad una generazione fa.

Come dicevo nel precedente articolo, fermandoci alla superficialità dei sapori, riducendoli e omologandoli, ci persuadiamo che non ci siano un’infinità di altre importanze.

Buono da mangiare buono da pensare.

Claude Lévi-Strauss

È un po’ come l’uso della lingua parlata e soprattutto scritta, parlavamo di alfabeti alimentari in qualche articolo fa, se ricordate.

Stiamo perdendo sempre più la consapevolezza del profondo significato delle parole e il loro valore? Possono a volte sembrare sinonimi, ma identificano significati molto differenti…

La conseguenza è la semplicità di elaborazione dei pensieri e delle idee e, perciò, il conseguente svilimento intellettivo.

La mia definizione di Uomo e quella di un animale che cucina.

James Boswell

Perché si cucina, dunque?

Nell’immensa orbita della morte e scomparsa e della relativa sorgente di vita e rigenerazione, l’uomo ha il dovere non di distruggere, ma di custodire e coltivare la Creazione.

Può manipolare – mettere mano – nella Creazione, ma quello che trova, dovrebbe essere sempre riconosciuto come dono, che è offerto, quindi, messo a disposizione…

La cucina è manipolazione, perciò è momento prezioso di coscienza tramite il quale continuare l’opera creatrice della Natura.

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!