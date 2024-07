Aeroporto dell’Elba, più voli per Firenze

Giani: ‘Assicurata continuità territoriale’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Più voli per Firenze, voli sull’aeroporto di Pisa e un collegamento con l’aeroporto Forlanini di Milano Linate durante l’estate. Viene assicurata per i prossimi tre anni la continuità territoriale per gli abitanti dell’Isola d’Elba.

Ma andiamo per gradi.

Nella seduta di ieri, 25 luglio, si è conclusa la Conferenza di Servizi convocata dal Presidente Eugenio Giani per assicurare, congiuntamente con Ministero dei Trasporti e l’Ente Nazionale Aviazione Civile, i comuni elbani e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, il Presidente di AlaToscana Maurizio Serini con l’AD Massimiliano Dosi, i collegamenti aerei tra l’aeroporto dell’Isola d’Elba e gli aeroporti di Pisa, Firenze e Milano Linate.

Ha detto Giani:

Si apre una nuova stagione di collegamenti sempre più forti tra l’Elba e la terra ferma e sono orgoglioso perché questo testimonia il legame indissolubile tra la Toscana e il suo arcipelago. La procedura, iniziata il 25 maggio scorso, ha confermato la strategicità del servizio di interesse generale dell’aeroporto di Marina di Campo nell’Elba per la collettività regionale, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eeuropea.

Non solo. Nella procedura si sottolinea l’importanza dei collegamenti regionali con gli aeroporti di Firenze Amerigo Vespucci e di Pisa Galileo Galilei, con la possibilità di approfittare del network di voli nazionali, internazionali ed intercontinentali offerto dagli aeroporti toscani, nonché della rete ferroviaria di Alta velocità.

Giani sottolinea:

Rispetto alle precedenti edizioni di continuità territoriale saranno appunto previste maggiori frequenze settimanali di voli, in particolare su Firenze, che consentiranno il raggiungimento di Firenze e di Pisa con possibilità giornaliera di rientro sull’Isola.

Sarà anche previsto un collegamento con l’aeroporto Forlanini di Milano Linate durante il periodo estivo.

Maurizio Serini, Presidente di Alatoscana, ha dichiarato:

L’esito positivo della conferenza dei servizi rappresenta un risultato particolarmente importante, poiché assicura la continuità territoriale per gli abitanti dell’Isola d’Elba. È inoltre una straordinaria opportunità per favorire la connettività dello scalo di Marina di Campo con il network di destinazioni offerto dagli aeroporti di Pisa e Firenze. Adesso il nostro impegno sarà concentrato sui collegamenti commerciali e sul masterplan dello scalo elbano.

La compensazione della gara, oneri di servizio pubblico, a garanzia dei collegamenti aerei, è sostenuta dal MIT, ENAC e Regione Toscana, sarà di circa 6milioni di euro e coprirà il triennio 2025/2030.