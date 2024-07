Spaghetti sfiziosi ai gamberoni

Ingredienti

400 grammi di spaghetti

1 kg di gamberoni

500 grammi di pomodorini

Mezzo bicchiere di vino bianco

2 spicchi d’aglio

Paprika piccante q.b.

Basilico q.b.

Peperoncino piccante q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta veloce da preparare e gustosissima. Per gli ingredienti è anche molto estiva.

Innanzitutto, laviamo i gamberi.

Di solito uso quelli grandi, argentini.

Ne mettiamo da parte un paio a persona, che useremo come guarnizione, gli altri li puliamo, lasciando solo la polpa che tagliamo a dadini.

In una padella facciamo riscaldare dell’olio per poi mettere ad imbiondire uno spicchio d’aglio in camicia e dei gambi di prezzemolo, che togliamo per poi mettere a saltare i gamberi che abbiamo lasciato interi.

Condiamo con abbondante spolverata di paprika e di prezzemolo tritato e facciamo cuocere per qualche minuto, fino a che avranno cambiato colore in un bel dorato.

Li togliamo dal fuoco e li mettiamo su carta assorbente perché perdano l’unto in eccesso.

In un’altra padella facciamo imbiondire l’aglio ed appassire qualche altro gambo di prezzemolo, oltre che a un poco di peperoncino piccante.

Anche in questo caso togliamo aglio e gambi e aggiungiamo i gamberi puliti.

Giusto un paio di minuti e allunghiamo il vino bianco, che lasciamo sfumare.

Nel frattempo, avremo lavato e pulito i pomodorini, che taglieremo a metà, tranne un terzo circa, che lasceremo interi e che adesso uniamo al sughetto che stiamo preparando con qualche foglia di basilico spezzettata rigorosamente a mano.

Io uso solo quelli rossi, ma volendo possiamo fare un misto con i gialli.

Regoliamo di sale e lasciamo cuocere per qualche minuto, schiacciando con una forchetta i pomodorini che abbiamo lasciato interi quando si saranno cominciati ad appassire, per creare una bella cremina.

In abbondante acqua salata lessiamo gli spaghetti, che scoliamo al dente e che mettiamo in padella a saltare con il condimento, aggiungendo un filo di olio e un mestolo dell’acqua di cottura.

A fuoco spento spolveriamo generosamente con prezzemolo tritato finemente e un altro filo di olio.

Impiattiamo e guarniamo con i gamberi interi che avevamo messo da parte.

Abbiniamo un Fiano molisano.

Buon appetito!