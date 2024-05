‘Questo è il tempo in cui attendo la grazia’ al Teatro Vascello

In scena a Roma dal 14 al 19 maggio

Dal 14 al 19 maggio, dal martedì al venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00 e domenica ore 17:00, presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Questo è il tempo in cui attendo la grazia’ con Gabriele Portoghese premio Ubu 2021 come miglior attore, drammaturgia e montaggio dei testi di Fabio Condemi e Gabriele Portoghese, regia Fabio Condemi, con la drammaturgia della scena e dell’immagine di Fabio Cherstich.

Una biografia onirica e poetica di Pier Paolo Pasolini attraverso le sue sceneggiature. Uno spettacolo teatrale che ritraendo le sceneggiature di Pasolini ci permette di entrare immediatamente nella sua officina poetica e in quelle ‘folgorazioni figurative’.

Lo spettacolo non vuole esplorare il cinema di Pasolini, cioè il prodotto definitivo delle sceneggiature, ma il suo sguardo. Uno sguardo che ci riguarda, sempre.

‘Questo è il tempo in cui attendo la grazia’

da Pier Paolo Pasolini

con Gabriele Portoghese

drammaturgia e montaggio dei testi Fabio Condemi, Gabriele Portoghese

regia Fabio Condemi

drammaturgia dell’immagine Fabio Cherstich

filmati Igor Renzetti, Fabio Condemi

produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Teatro Verdi Pordenone

Teatro di Roma – Teatro Nazionale

Durata 60′

Questo è il tempo in cui attendo la grazia è una biografia onirica e poetica di Pasolini attraverso le sue sceneggiature.

Georges Didi-Huberman nel suo saggio ‘Come le lucciole’ scrive:

Tutta l’opera letteraria, cinematografica e persino politica di Pasolini sembra attraversata da momenti di eccezione in cui gli esseri umani diventano lucciole – esseri luminescenti, danzanti, erratici, inafferrabili e, come tali resistenti – sotto il nostro sguardo meravigliato.

I temi dello sguardo e dell’ecfrasi sono centrali in questo lavoro. Si comincia col bambino che vede il mondo, la luce, la natura, sua mamma per la prima volta, Edipo, e si prosegue con lo sguardo antico e religioso sul mondo del Centauro, Medea, e si arriva fino allo sguardo su un’Italia imbruttita dal nuovo fascismo consumista, la forma della città, passando per la ‘disperata vitalità’ presente nel fiore delle Mille e una notte e per la scena della Ricotta nel quale il regista viene intervistato e recita ‘io sono una forza del passato’.

I termini ‘vede’, ‘come visto da’, ‘vediamo’, ‘guarda’, ‘Attraverso gli occhi di…’ compaiono molto spesso in tutti i testi scelti e creano questo filo rosso sul tema del vedere che è molto importante in un periodo nel quale la capacità di guardare le cose si è atrofizzata.

Per questo motivo il materiale letterario che abbiamo scelto è tratto dalle sceneggiature: Sfogliando una sceneggiatura di Pasolini entriamo immediatamente nella sua officina poetica e in quelle ‘folgorazioni figurative’ per i pittori medievali e manieristi studiati sotto la guida di Roberto Longhi.

Quello che ci interessa esplorare non è il suo cinema, cioè il prodotto definitivo delle sceneggiature, ma il suo sguardo

Uno sguardo che ci riguarda, sempre.

Il titolo dello spettacolo è tratto da un verso della poesia di Pasolini, ‘Le nuvole si sprofondano lucide’, inserita nella raccolta ‘Dal diario (1945 – 1947)’, Salvatore Sciascia, Caltanissetta maggio 1954.

Biografia

Gabriele Portoghese (Milano, 1982) inizia il suo percorso sotto la guida di Carlo Cecchi. Ha lavorato, tra gli altri, con Andrea Baracco, Valerio Binasco, Ferdinando Bruni, Fabio Cherstich, Giorgio Barberio Corsetti, Roberto Rustioni, Federica Santoro. Dal 2015 collabora col regista Fabio Condemi. Premio Ubu come miglior attore nel 2021.

Info e prenotazioni solamente tramite Card Libera e Card Love o tramite abbonamenti e card acquistati in precedenza promozioneteatrovascello@gmail.com