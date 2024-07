Oroscopo dall’8 al 14 luglio 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 8 a domenica 14 luglio 2024.

Per l’Ariete tanta gioia e tenerezza, per il Cancro complicità e desiderio, lo Scorpione e l’Acquario avranno incontri interessanti, per il Leone periodo fortunato per il denaro, i Pesci goderecci e imbronciati per ogni cosa.

Giovedì 11 luglio Venere entra in Leone e incontra Mercurio, i segni di Fuoco saranno affascinanti e loquaci. I segni di Terra possono contare sempre su Marte, i Sagittario faranno nuove amicizie, i Toro e la Vergine pensano agli obiettivi d’autunno, la Bilancia vive momenti pieni di opportunità.

Ariete

Cari Ariete, in questa settimana dovrete tenere d’occhio le questioni economiche, dovreste evitare le spese pazze e, soprattutto, le firme sotto i contratti: valutate bene i pro e i contro prima di agire.

Intanto, in amore potrete contare sul sostegno di Mercurio e Venere, in Leone, vi sentirete molto emotivi e cercherete il conforto di chi avete caro. Anche Marte vi renderà impulsivi, per poi rimpiangere amaramente qualche colpo di testa troppo eccessivo.

Toro

Cari Toro, settimana dedicata all’amore, visto che per gli affari non è proprio il momento adatto, anzi, attenzione a non litigare con i vostri collaboratori più vicini, con i capo ufficio o direttori.

Luglio, in generale, e la prossima settimana in particolare, sono il tempo dei sentimenti, delle conquiste. Anche la Luna vi sarà amica e vi darà una sensibilità che, in genere, non vi procurate di avere con il prossimo. Fate tante amicizie, tra poco vi saranno utili.

Gemelli

Cari Gemelli, un bellissimo sestile con Venere vi sostiene per tutta la settimana, regalandovi consensi e facendovi sentire popolari tra amici e semplici conoscenti, approfittatene.

Con la Luna nel segno, riceverete delle novità positive, sia per la casa che per qualche progetto a lungo termine. Vanno bene anche le entrate, non vi rimane che organizzare il vostro capitale per fortificare quanto già avete da parte; meglio evitare le spese inutili.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana godrete di grande fascino e magnetismo, vi sentirete e sarete più attraenti che mai. Finalmente sentirete di nuovo quella fiducia in voi stessi e nel futuro, che da qualche tempo vi sfuggiva e vi faceva evitare di mettervi in gioco.

Evitate, però, quegli atteggiamenti paternalistici che a volte assumente con gli altri, non vi darebbero giustizia. Bene anche le entrate e le attività economiche. Non nuocerebbe alle vostre finanze un consulto con qualche specialista.

Leone

Cari Leone, con i pianeti Mercurio e Venere a sostenervi penserete di essere a posto, ma, grazie a Marte, non è così, vecchi litigi e rancori verranno a galla, vostro malgrado, e sarete costretti ad affrontali, il che non è poi un grande danno.

In compenso, sarete affascinanti e capaci di attrarre chiunque. Iniziate a prendervi del tempo da dedicare a voi stessi, a organizzare nei minimi dettagli un nuovo progetto creativo per la vostra casa, nell’arte o negli immobili.

Vergine

Cari Vergine, dovrete tentare di andare d’accordo con tutti, e dico proprio tutti, il vostro partner, il vicino, il portiere, il vostro collaboratore. La settimana va dedicata all’organizzazione di nuovi obiettivi e per pianificare il vostro futuro prossimo.

Chi cerca un amore dovrebbe guardarsi intorno con più attenzione. Il denaro non sarà un problema per voi questa settimana, potrete contare sulla fortuna. Dimostratevi prudenti e ragionevoli, non fate follie, solo affari.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio vi è già amico, al suo fianco arriva Venere, che vi rende seducenti agli occhi di chi vi sta attorno. Per voi che siete animali sociali, le amicizie e i contatti saranno il centro propulsore della prossima settimana.

Anche chi è già in coppia si farà coinvolgere in nuovi progetti. Buon momento per mettere le cose in chiaro, attenzione a rispettare le scadenze, in un momento di euforia una cosa del genere può sfuggire.

Scorpione

Cari Scorpione, nella settimana riuscirete a chiudere situazioni particolarmente spinose e pericolose. Sia in amore che sul lavoro seguite il vostro intuito e il vostro istinto.

Da evitare assolutamente il nervosismo sia in famiglia che sul lavoro. Per le finanze siate oculati, le vostre idee sono brillanti, ma audaci, rischiate di avventurarvi oltre il limite. Un atteggiamento più sereno vi sarà molto utile e vi permetterà di realizzare ciò che desiderate.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è fantastica, avete sia Mercurio che Venere dalla vostra a sostenervi in ogni modo possibile. Migliora la situazione economica, le relazioni e anche voi stessi. Vi sentirete finalmente sereni come non mai e sarete magnetici; quindi, rompete gli indugi, entrate nella mischia e siate animali sociali, raccogliete tutti i consensi che percepite. Ottime anche le idee degli affari.

Capricorno

Cari Capricorno, una settimana di grande impegno, a testa bassa sul lavoro e carriera, sappiate, però, che esistono anche le relazioni. Organizzate l’amore, la famiglia, il denaro in modo che tutto funzioni come un orologio svizzero, e ogni cosa andrà bene.

Una bella notizia vi sarà di grande conforto, meglio evitare di spendere troppo, tutto va bene, ma non datevi alla pazza gioia solo per fare colpo, alla fine non vi riconoscereste più.

Acquario

Cari Acquario, purtroppo nemmeno questa settimana il momento di sacrificio è passato, anzi, vive con voi, è lì accanto a voi, le difficoltà delle scorse settimane, saranno ancora lì.

Dovrete imparare a mantenete la calma, ad accettare sfida, con un po’ di buona volontà prima del grande evento, assicuratevi di curare i dettagli. Potrebbero esserci contrasti lavorativi. Ma la difficoltà maggiore non risiede tanto in un ammanco quanto nel rischio di spendere troppo.

Pesci

Cari Pesci, la settimana andrà liscia, la vostra immaginazione sarà particolarmente vivace, le relazioni con gli amici saranno importanti e potreste ricevere supporto inaspettato

Sul fronte professionale siate aperti a nuove idee e collaborazioni. Molti progetti per il futuro vi affollano la mente e siete pronti a metterli in pratica. Qualcuno potrebbe volersi dare una nuova immagine, ma è meglio aspettare qualche giorno.