L’artista di Abbiategrasso (MI) in concerto il 16 maggio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 16 maggio, ore 21:00, Enula Acoust Live al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma.

Una tecnica vocale raffinata e liriche di grande personalità compongono lo stile di Enula Bareggi in arte Enula. Classe 1998, mette a frutto le proprie doti sin da bambina attraverso lo studio della teoria e della pratica musicale.

Si presenta per un provino alla scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2020 ed entra nel programma vincendo una sfida con il brano ‘Auricolari’. Nel corso del programma, Enula propone altri due brani: ‘Con(torta)’ e ‘Da sola (con me)’. Entrambi fanno centro, conquistando il pubblico. I due brani sono presenti all’interno dell’album di debutto del 2021 ‘Con(torta)’.

Dopo aver totalizzato oltre 30 milioni di stream sulle piattaforme digitali, le collaborazioni con Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti – Pinguini Tattici Nucleari, Katoo, Mr. Rain e Ibisco, il ritorno di Enula in ‘Due rose’ dei Tiromancino, dopo aver esordito nella top 10 è rimasto per più di cinque mesi in top 100 radio –, rappresenta una rinascita, musicale e spirituale.

Proprio in merito ai Tiromancino, Enula è stata special guest della band nel loro ‘Summer Tour 2023’.

Enula è stata scelta, inoltre, come voce protagonista della colonna sonora di ‘Addio al nubilato 2’, il sequel della commedia omonima del 2021, diretto da Francesco Apolloni.

Autrice e interprete dei brani presenti nel film, la cantante ha fatto il suo esordio cinematografico al fianco di Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa, nei panni di Sofia.

Il 5 gennaio è uscito il singolo Battito ed ora è pronta a tornare con un nuovo brano in cui esplorerà territori musicali inediti.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com