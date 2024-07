Oroscopo dal 22 al 28 luglio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni di lunedì 22 a domenica 28 luglio 2024.

Settimana estremamente positiva per i segni d’aria, che potranno dare il via a quei progetti a cui tengono di più. Va comunque bene anche per i segni di fuoco, che hanno il Sole e Venere positivi. Mercurio a metà settimana passa in Vergine, a sostenere i segni di terra, che ne hanno bisogno.

La settimana si annuncia positiva per tutti, con sfide e opportunità.

Ariete

Cari Ariete, il desiderio maggiore che sentirete in questa settimana è la conquista, soprattutto quella di cuore. Marte favorevole non vi fa sentire la fatica e l’adrenalina vi scorre copiosa nel corpo.

Le novità potrebbero arrivare per coloro che aspettano da tempo una risposta per un lavoro definitivo o un cambiamento di attività, anche se a qualcuno verrà chiesto di trasferirsi. Guardare oltre l’orizzonte, proiettatevi e prepararsi al futuro che desiderate.

Toro

Cari Toro, non cercate di esagerare in nulla, nonostante ne sarete tentati, l’esigenza di un riscatto si va formando ed è la cosa più sbagliata che possiate fare per voi. Venere negativa non vi aiuta a mantenere relazioni facili con chi vi sta attorno.

Anche il Sole ostile vi causa fastidi e perplessità che dobbiamo solo far passare e non rincorrere. Un consiglio ai giovani: evitate di inventarvi cose per riempire spazi di vuoto, passate giorni sereni, senza strafare.

Gemelli

Cari Gemelli, nella settimana l’amore sarà al centro dei vostri interessi, avrete bei momenti con la vostra metà. Le giornate passeranno tra pensieri romantici e batticuori.

Per il lavoro, Giove continua a sostenervi, con entrate finanziario ragguardevoli, secondo le vostre possibilità. Mercurio positivo nella seconda metà della settimana vi aiuta anche nella comunicazione, sarete brillanti negli scambi intellettuali e sociali. Per evitare di disperdervi, concentratevi su obiettivi specifici.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è piena di energie psichiche intime e dialoghi individuali, che servono a raggiungere una nuova consapevolezza e la crescita personale; tutto ciò migliora il lato amoroso, dove sarete vincenti e tenebrosi, così da provocare l’affetto di tutti e la voglia di vezzeggiarvi.

Attenzione solo alla gelosia immotivata. Ottimo periodo per il lavoro, Sole e Mercurio positivi possono darvi idee per inventarvi nuovi progetti.

Leone

Cari Leone, inizia il vostro tempo, non solo di compleanni, ma il Sole amico vi guarisce e vi fortifica, donandovi nuova linfa vitale per affrontare le vostre battaglie, in amore e in famiglia.

Usate la vostra intelligenza per valutare prospettive interessanti nel lavoro e nelle relazioni sociali. Quello che vi serve è ottimismo e vitalità. Alcuni potranno contare su un incontro fortunato, che potrebbe dare una svolta positiva alla vita.

Vergine

Cari Vergine, settimana nervosa, comunicazione difficile, tranelli in agguato; dovrete districarvi tra bugie e silenzi. Rifugiatevi nell’elaborazione delle strategie su progetti a lungo termine, come quelle autunnali.

In amore è facile, non vi imponete in ogni modo possibile, lasciate fare e, soprattutto, non siate ipercritici. Mercurio nel segno vi chiarisce ogni dinamica, soprattutto sul lavoro e lì sarà facile difendervi se ascolterete il vostro istinto e la vostra razionalità.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana piena di grinta, entusiasmo e creatività, potrete migliorare la vostra carriera, la vostra immagine e, perché no, le vostre finanze. In arrivo notizie positive sul lavoro e per l’avanzamento dei vostri progetti, ancor di più nel settore turistico.

Non meravigliatevi se, inaspettatamente, risolverete vecchi conflitti, alcuni pianeti vi aiuteranno a dare un senso ad alcuni fatti che non avete al momento mai spiegato e che ora si dipaneranno; fatene buon uso, dimenticate rancori e andate avanti.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana vi vede irrequieti e insoddisfatti, nonostante il forte afflusso di denaro che arriva. La verità è quel Plutone che, senza chiedervi permesso, vi spinge a guardarvi dentro.

Il vostro io, al momento, vi sembra un grande abisso; rincuoratevi, saprete volgere tutto a vostro favore, ne uscirete più forti e magnetici. Con un po’ di prudenza e parsimonia limitatevi a gestire le entrate e godetevi le attenzioni del partner o del flirt di turno.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vi vede gioiosi e pieni di energia. Il Sole è positivo, sarete ansiosi di superarvi, ma Mercurio, a metà settimana, diventa insidioso e potreste non ascoltare qualche saggio consiglio.

Addomesticate la vostra sete di avventura. Marte dissonante potrebbe rovinarvi qualche giornata e non ne vale la pena. Fidatevi di Venere favorevole, che vi vorrebbe più romantici e attenti all’amore e alle relazioni. Andate dove siete apprezzati e voluti, ne riceverete molte gratificazioni.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi vede finalmente padroni delle cose. Nel lavoro saprete muovervi e dialogare. Mercurio, finalmente favorevole, vi aiuterà a rimontare il consenso che avete perso con il vostro carattere burbero.

Accettate un po’ di leggerezza in queste vacanze e usate la parte più razionale della vostra mente per pianificare i rapporti in modo favorevole. La settimana è molto positiva per ottenere risultati migliori sul lavoro: date voce alle vostre dee geniali, potreste ottenere di più.

Acquario

Cari Acquario, settimana pesante, al limite dello stress. Come sempre, in questo periodo dell’anno, il Sole in Leone vi toglie energia, ma stavolta i molti pianeti positivi nei Gemelli vi aiutano tantissimo.

Allora andate avanti al minimo, raccogliendo quanto potete e impegnandovi a non fare nessuna battaglia sociale o di principio, non ne avreste la forza. Resistete alle provocazioni, declinate le tabelline prima di rispondere a tu per tu. Andate in vacanza, lì dove nessuno vi conosce e non vi incontrerà più.

Pesci

Cari Pesci, baciati dalla fortuna, siete in splendida forma e godete di ottima salute. Per voi vacanze serene, con chi amate. Molti pianeti favorevoli vi regalano un’estate bellissima. Attenzione alla gola, alle scorpacciate e alle notti di Luna, perché potrebbe farvi innamorare senza amore. Il vostro umorismo, particolarmente apprezzato, vi permetterà di essere ben accolti ovunque, approfittatene con responsabilità.