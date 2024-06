Oroscopo dal 3 al 9 giugno 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024.

Tutto è più veloce, sia i segni di aria, che di fuoco saranno brillanti e pieni di creatività con Sole, Venere, Giove e Mercurio dai primi giorni della settimana.

Per l’Acquario tanto amore, per i Pesci bisogna che affrontino una crisi di coppia, intraprendente la Bilancia.

Ariete

Cari Ariete, la settimana inizia con tanti progetti. Sul lavoro Mercurio sarà il vostro alleato e, insieme alla Luna, vi porterà delle belle notizie.

Chi di voi cerca l’amore ha grande fortuna, nuove relazioni ed emozioni. I sentimenti torneranno ad essere al primo posto, per chi ha voglia di innamorarsi ancora. Sarete al centro delle vostre amicizie, che attirerete con la vostra innegabile gentilezza. Sappiate investire sulle occasioni che il periodo vi offre.

Toro

Cari Toro, la settimana vi chiede di fare ordine ai progetti di vita, su cui nelle ultime settimane, avete riflettuto, ciò che veramente desiderate nella vita.

Inoltre, i primi due giorni della settimana sono super fortunati e potreste ricevere delle buone notizie, magari sul lavoro, o in amore: tante le cose su cui attivarsi. Rifugiatevi in famiglia, piuttosto che scegliere di rimanere da soli, avete bisogno di affetto.

Gemelli

Cari Gemelli, siete i protagonisti indiscussi della settimana, e non solo. Da martedì anche Mercurio forma un bellissimo aspetto tra Giove, Venere e il Sole, una combinazione vincente. Una buona notizia arriverà, per tutti, portando l’amore, con tanti sogni romantici.

I sentimenti sono il vostro asso nella manica. Anche le questioni familiari che dovrete affronterete saranno risolte facilmente, senza intoppi. Con gli amici tante piccole sorprese inaspettate.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi chiede di mantenervi calmi, di attendere tempi migliori e più adatti per prendere decisioni. In compenso, godrete di una serenità emotiva. Vostra alleata è la Luna, che sabato e domenica vi porterà tanto affetto da chi vi sta accanto.

Molta la stanchezza sul lavoro, dove vi sentirete più esposti del solito, suscettibili di contrapposizione; dimostratevi le persone sensibili che siete e, inoltre, cercate di prendervi cura di voi stessi.

Leone

Ci sarà tempo di agire, con un’attenta supervisione riuscirete a far fiorire i vostri sogni d’amore ed anche il lavoro vi darà tante soddisfazioni.

Mercurio, finalmente positivo, vi porterà delle buone notizie. Il lavoro che inizia a migliorare, pone le basi per il miglior sviluppo futuro. Valuterete la veridicità di un’amicizia, nel frattempo ne farete molte altre, soprattutto nel fine settimana. Attenzione alle spese; un difetto che avete sono le mani bucate.

Vergine

Cari Vergine, la prossima settimana siete senza energia, piuttosto sorpresi da una delusione d’amore o di lavoro; è cruciale reagire e credere in sé stessi per il successo di un progetto.

Tenete da conto che Mercurio passa in segno a voi ostile, qualche ostacolo o difficoltà ci può stare. Meglio puntare sul weekend, magari in compagnia di un buon amico, con cui sfogarsi e che vi sappia ascoltare, senza doppi fini.

Bilancia

Cari Bilancia, dovrete dividervi tra mille impegni per realizzare ogni vostra iniziativa, Mercurio torna positivo, con tante belle sorprese, molte novità in arrivo: vietato perdere tempo.

Risolvete vecchie dispute personali e professionali. In famiglia troverete tutto l’amore e la pazienza che avete, essere così stimati vi riempirà di gioia e allegria, il bello è che tutto questo durerà ancora.

Scorpione

Cari Scorpione, questa settimana è piena di sfide da superare, non preoccupatevi, avrete la forza e la determinazione per superarle. Mercurio non vi è più ostile e la situazione sarà favorevole con tante occasioni.

Qualche problema in famiglia c’è, magari dovrete risolvere qualche incomprensione, cercate di mantenere una grande stabilità e una buona comunicazione, diventando il punto di riferimento anche in famiglia.

Sagittario

Cari Sagittario, pazienza, qualcosa non andrà per il giusto verso, avrete qualche difficoltà di comunicazione con gli altri. Da evitare qualsiasi polemica, recriminazione o discussione su tutti i fronti.

Mercurio opposto non vi renderà le cose facili, ma potrebbe farvi incontrare un vecchio amico, una persona del passato. La famiglia sarà al centro dei vostri interessi. Una piccola gita riuscirà a darvi quella serenità che desiderate.

Capricorno

Cari Capricorno, attivi come non siete da tempo, concentratevi sulle vostre finanze. Questa settimana dovrete fare delle scelte non facili, anche se ci saranno benefici a breve termine. Nel lavoro non assumetevi più compiti di quanto potete portare a termine.

Quella che state vivendo è una fase di transizione e il fine settimana potrebbe darvi qualche tensione. Un’amicizia potrebbe farvi sentire a vostro agio.

Acquario

Cari Acquario, avrete sicuramente qualcosa da festeggiare la prossima settimana, tante questioni difficili lavorative e amorose troveranno la loro soluzione.

Mercurio, da martedì, diventa favorevole per voi e vi regalerà il successo su tanti progetti. Potrete mettere in luce il vostro talento e tanti dei vostri progetti prenderanno forma. Siate creativi e pensate in grande. Le relazioni d’amore saranno piene di passione, sfruttate questo momento per essere più forti e determinati che mai.

Pesci

Cari Pesci, settimana nervosa, con qualche atteggiamento aggressivo per chi vi sta accanto, non volete passare per arrendevoli o permissivi, per cui reagite male. Sul lavoro, qualche ostacolo è possibile. Belle le giornate di lunedì e martedì, da passare con serenità in compagnia di amici cari. Concentratevi su hobby rilassanti, che vi regalino momenti di gioia intensa, e tralasciate le cose personali, che, al momento, non funzionano.