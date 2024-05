Oroscopo dal 20 al 26 maggio 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 20 a domenica 26 maggio 2024.

Da questa settimana avremo cambiamenti importanti nei movimenti planetari, lunedì 20 il Sole, il 23 Venere e il 25 Giove entrano tutti in Gemelli, ed entrano tra lo in congiunzione in un bellissimo trigono con Plutone in aquario.

Questi aspetti porteranno ad un sentire diverso nei rapporti tra sé e gli altri, sia a livello sociale che personale, ognuno secondo la propria nascita, ma, di fatto dal 20 percepiremo gli eventi diversamente e anch’essi si manifesteranno in maniera differente nella nostra vita.

Supereremo quella fase di austerità tipica dei segni di terra per passare ad un periodo, lungo almeno un anno, di esercizio della diplomazia, delle amicizie interessate, delle occasioni finanziarie estreme, del giocare in borsa, con grandi guadagni e rovinose predite.

Si rivaluteranno le lingue, lo scambio, si parlerà di nuovo di globalizzazione, e le allergie troveranno un antidoto. Mi raccomando, attenzione alle affezioni bronchiali, per chi ne è soggetto.

Giornate ottime per i nati in segni d’aria, periodo generoso soprattutto per gli Ariete, guadagni per il Sagittario, mentre i single dell’Acquario vedranno un’amicizia trasformarsi in amore.

Ariete

Cari Ariete, Marte positivo vi aiuta nel raggiungere i vostri obiettivi sia sul lavoro che in amore, bello il fine settimana, con un breve viaggio.

Se dovete effettuare alcune operazioni finanziarie importanti, sarebbe opportuno chiedere meglio, essere un tantino guardinghi nel mettere la firma, meglio se aspettate giugno.

Le coppie che desiderano realizzare qualche progetto, chiedano aiuto a chi può guidarle in base all’esperienza, non a criteri personali.

Toro

Cari Toro, inizia per voi un periodo pace. Non più così sollecitati dai pianeti, vi sentirete in pace, quasi come il riposo del guerriero. Dovrete solo raccogliere quello che avete seminato.

Potrete vivere con allegria, come piace a voi, di piccole gioie e soddisfazioni con le persone amate. Dedicatevi allo shopping, visto che sarete meno oberati dagli impegni, riuscendo magari a prendervi cura di voi stessi. Sentirete il desiderio di amare e di essere amati.

Gemelli

Cari Gemelli, grandi cose per voi, già Plutone entrando in aquario vi aveva anticipato qualche promessa che ora diviene realtà. Siate ambiziosi, centuplicate sforzi ed obiettivi, tutto è possibile per voi ora.

Venere vi regalerà nuove conoscenze, per amare, crescere, ingrandirvi. Fate tutti quei passi necessari per godere appieno di questa molteplice opportunità che i pianeti vi danno, aspettatevi incontro decisivo, che porterà felicità nella vostra vita.

Cancro

Cari Cancro, brillanti sul lavoro, meno nella sfera personale, i successi lavorativi non colmano il bisogno ancestrale di sentirvi amati, coccolati e protetti.

In questo periodo le incertezze diventano ombre difficili da combattere, sarete tentati di mettervi a piangere spesso, sottovalutando ciò che poi va a meraviglia. Bella la vita di coppia protetta dalle stelle. Consolatevi con il denaro che vi arriverà, vecchi arretrati, un aumento…

Leone

Cari Leone, finite le quadrature potrete finalmente respirare, sollevati nell’animo e nello spirito. Vi sentirete più a vostro agio in coppia e noterete una comprensione maggiore in famiglia.

Organizzate il futuro attraverso la comunicazione, uscite socializzate, chiedete, relazionatevi: è importantissimo cogliere tutte le opportunità che il momento vi offre. Nel fine settimana novità interessanti sul lavoro tra colleghi. Da evitare solo transazioni finanziarie poco chiare.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è complicata, andate piano piano su ogni fronte della vostra vita: amore, lavoro, relazioni sociali. I pianeti in Gemelli per voi negativi vi sfideranno in pazienza e calma, per scuotervi dal torpore di cui amate circondarvi.

Comunque, non tutto è grigio, qualche amico vi sosterrà con un piccolo aiuto, che sarà fondamentale per il vostro buonumore. Non sempre avrete la possibilità di fare ciò che desiderate, siate pazienti.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana, il periodo, tutto un anno è positivo per voi, mi riferisco a chi ha subito Plutone, Saturno e anche Giove negativi nei mesi e negli anni scorsi.

Siate folli, come diceva qualcuno, non mettete limiti a ciò che vi spetta e a ciò che dovete chiedere all’universo, anche una ritrovata sintonia di coppia. Nuovi incontri per i single, un lavoro interessante e belle relazioni tra colleghi, con una crescita professionale e personale appagante.

Scorpione

Cari Scorpione, la prossima settimana vi porta notizie, le cose stanno migliorando. Marte vi fa sentire innamorati con una storia importante, sarete pronti a realizzare progetti con il partner.

Seguire l’intuito e chiedere aiuto a persone fidate può aiutarvi a raggranellare qualche risparmio in più. Il lavoro, anche se faticoso, vi darà grandi soddisfazioni, siate però chiari nel fare le vostre richieste e nel mettere tempi di consegna. Per alcuni buone occasioni da cogliere subito.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vi chiederà pazienza, lucidità e tanta buona volontà per affrontare nuove sfide e cambiamenti improvvisi, che dovrete essere pronti a gestire.

Alcune tensioni in famiglia non devono rendervi di cattivo umore. Nella professione mettete passione in tutto quello che fate, grazie a Marte, che consolida le vostre energie per superare qualche piccola sfida lavorativa. Bene un piccolo viaggio nel fine settimana, proprio come piace a voi, godereccio e rilassante.

Capricorno

Cari Capricorno, con la prossima settimana inizia per voi una nuova fase, costruttiva, in cui sarete chiamati a sfruttare le vostre capacità organizzative e operative.

Mercurio, vi regalerà nuove iniziative di lavoro molto interessanti, approfittatene. Bello anche il settore finanziario da vivere con serenità, pure in ambito economico. Fate una pausa ristoratrice e non osate troppo, ambite ad una successiva crescita professionale.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è positiva, anzi, il periodo è bellissimo da vivere tutto d’un fiato, pensate a socializzare e a divertirvi di più, siate inclini a godervi le belle giornate, che vivrete da lunedì in poi.

Belle le opportunità di fare affari e soddisfazioni sul lavoro, avrete anche ottimi guadagni e buone opportunità. L’impegno sul lavoro, come stakanovisti, quali siete, potrebbe farvi raggiungere una promozione.

Pesci

Cari Pesci, la prossima settimana per voi è impegnativa, difficile in casa, in famiglia e in coppia. Ricordatevi di non essere sempre e solo centrati su voi stessi, esistono gli altri e vi chiedono amore, cura e rispetto. Il lavoro va meglio, ma occhio sempre alle reazioni eccessive.

Maneggiate con cura il denaro e non sostituite con esso una confort zone in cui rifugiarvi, non siate imprudenti e non fate operazioni rischiose. Non forzate risposte e domande che non arrivano, peggiorereste le cose; pazientate.