Oroscopo dal 15 al 21 luglio 2024

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la prossima settima che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio 2024.

Importanti cambiamenti sul piano astrologico, il Sole dimora negli ultimi gradi del Cancro e sostiene i nati nei gradi dei segni d’acqua. Mercurio e Venere sostengono i segni di fuoco, Marte passerà in Gemelli sabato 20, formando un bel trigono con Plutone e si avvicinerà a Giove.

Ariete

Cari Ariete, con l’aiuto di Venere che dal Leone vi sostiene, tutto va per il meglio. L’amore, i sentimenti e le relazioni familiari funzionano alla grande. Riuscirete a trovare soluzioni anche per quelle schermaglie che vi infastidivano.

Persino la Luna piena di domenica nel segno amico del Leone vi dona una grande sensibilità e tanto consenso tra amici e conoscenti. L’intraprendenza e l’immediatezza sono sempre la vostra arma segreta: aspettatevi una telefonata inattesa, ma decisiva.

Toro

Cari Toro, la settimana inizia bene, poi si alza il filo dell’alta tensione, state in guardia, riflettete e valutate tutte le opzioni.

Anche la Luna è nervosa e non vi darà tregua, movimentando le giornate con imprevisti che non vi faranno proprio piacere.

Aspettatevi anche qualche cambiamento sul lavoro, assorbite il colpo senza dare di matto. Con il partner parlate di più, ma, soprattutto, ascoltate di più.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è tranquilla, con delle belle note positive, ma il meglio arriva alla fine, Marte entra nel vostro segno per restarci e per regalarvi emozioni infinite. Sentirete l’adrenalina e vi sentirete in grado di fare qualsiasi cosa.

Vi sostengono anche Mercurio e Venere, rispettivamente i pianeti della comunicazione e delle relazioni; sarete eloquenti e persuasivi, pieni di fascino ed attrarrete senza se e senza ma. Aspettatevi qualcosa di speciale nel weekend: tutto è possibile per voi.

Cancro

Cari Cancro, amati dalle stelle, Marte vi fa l’occhiolino e vi vuole più determinati e combattivi. Avrete un unico compito, canalizzare in modo costruttivo questa energia, per non aggravare conflittualità.

Il lavoro è forse la parte della vostra vita che presenta ancora qualche turbolenza, anche se, con un po’ di sforzo, per sabato torna il sereno. L’estate è iniziata anche per voi, sarà generosa con voi: approfittarne al massimo.

Leone

Cari Leone, la settimana vi dona l’amore, conosciuto o atteso, antico o nuovo, avrete ciò che fino a poco fa speravate soltanto, siete i preferiti dalle stelle, nel cuore della persona che amate, ma anche in quello dei suoi amici e familiari.

Senza alcuni dei pensieri che ultimamente vi hanno assillato, non avrete più preoccupazioni. Anche Venere positiva vi garantirà tanta serenità nei rapporti interpersonale. Periodo favorevole per proposte e nuovi progetti.

Vergine

Cari Vergine, Marte vi saluta, potrete tornare alle vostre abitudini, ai vostri tempi, senza sentire dentro una grande energia che vi comanda. L’amore è ancora difficile da trattare, siate cauti, evitate di prendere decisioni, interpretate la realtà ed eliminate ciò che non funziona più.

Affidatevi a nuove prospettive e non fatevi forviare da alcuni imprevisti. Siete in forma, porterete i vostri progetti alla soluzione più immediata, ritenete tutto ciò una vostra vittoria personale.

Bilancia

Cari Bilancia, guardate avanti con determinazione e soddisfazione, investite sulle relazioni sociali, come le amicizie, la famiglia, l’amore. È il momento di avanzare proposte, fare delle richieste o decidere la persona che vi interessa veramente.

Venere è positiva e vi dona buonumore, rendendovi pronti a vivere ogni situazione in serenità. La forma psico-fisica è perfetta e ne gioverà immediatamente. È ora di scatenarsi.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana tempestosa, potrete incrementare i guadagni, ma il resto non funziona. È il momento giusto per imparare a riflettere su di voi e su ciò che volete dalla vita.

Avete imparato a combattere e superare le situazioni più complesse, che vi infastidiscono da troppo tempo. Cercate di non cadere nelle provocazioni, fatevi scivolare tutto di dosso e mantenete la calma con tutti, è molto meglio.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana promette opportunità in amore e le stelle sorridono particolarmente a chi ha un amore consolidato. Sul lavoro sarete spinti a superare voi stessi per ottenere ottimi risultati.

Belle le nuove opportunità, mantenete la concentrazione e non perdete nessuna occasione. Le relazioni personali si rafforzeranno grazie alla vostra attitudine positiva alla comunicazione e non dimenticate che Mercurio vi vuole

Capricorno

Cari Capricorno, stranamente nei prossimi giorni sarete attratti dalla vita sociale e dalle feste. La settimana è spettacolare, vi sentirete al massimo della forma, pronti per nuove avventure e conoscenze.

Saturno, il vostro astro guida, vi suggerisce di riflettere su ogni eventuale decisione, come se la vostra flemma non fosse già risaputa. Rallentate, evitate di strapazzarvi e cercate un limite positivo tra lavoro e vita privata.

Acquario

Cari Acquario, la prossima settimana è stranamente ansiosa, anche se magari motivi reali non ce ne sono. La colpa è di Urano, vostra guida, che vi porta sempre verso il cambiamento e l’innovazione, ecco che potreste apparire ribelli e alla ricerca continua di tensioni inutili.

Sul lavoro avrete una nuova fase, e tante giornate intense, che vi daranno qualche pensiero. Il futuro riserverà sorprese positive, se crederete in voi stessi e penserete positivo.

Pesci

Cari Pesci, settimana con qualche intoppo, armatevi di pazienza e calma, l’importante è che non vi rifugiate nel vostro mondo irreale, quello sognatore, dovete rimanere fortemente legati alla realtà.

Non fatevi appesantire dall’ansia se salta qualche ostacolo imprevisto. Un sano pizzico di buonsenso e riuscirete a godervi belle giornate, che poi vi siete ampiamente meritati.