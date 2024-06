Oroscopo dal 24 al 30 giugno 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024.

Grandi novità per gli Ariete, i Toro sono crisi, i Gemelli sono in cerca di nuove esperienze, i Sagittario sono particolarmente emotivi, mentre la Bilancia ha bei momenti sia in amore che nelle finanze.

Protagonisti assoluti della settimana sono i segni di acqua, protetti da Sole, Venere e Mercurio nel segno del Cancro.

I segni di terra godono della protezione di Marte in Toro e sono pieni di grinta e tenacia; lo Scorpione, infine, è distratto da interessi personali e che vuole portare avanti a tutti i costi.

Ariete

Cari Ariete, in questa settimana tante cose nuove per voi, cambiamenti positivi, ma vi sentirete in affanno. Soprattutto voi che vivete in una coppia stabile potrete affrontare momenti impegnativi. Chi è in cerca d’amore risentirà più degli altri della fatica di mettersi in discussione.

Sul lavoro e in campo finanziario date l’esempio con la vostra energia, attuate un rigido programma di risparmio, la famiglia vi seguirà, la vostra capacità di persuasione farà il resto.

Toro

Cari Toro, se siete in coppia sprizzate felicità da tutti i pori, ma se avete una relazione fragile o siete single sentirete sempre più forte il desiderio di amore e di affetto.

Sul lavoro e negli impegni avrete bisogno di tutta l’energia marziana. Nella settimana sarete chiamati a gestire non solo il vostro budget, ma quello di tutta la famiglia, analizzate le vostre risorse ed evitate acquisti pazzi, fatti solo per un conforto emotivo, che poi non dura che qualche ora.

Gemelli

Cari Gemelli, abituati alle vittorie delle scorse settimane, il cambio di segno dei pianeti potrebbe farvi sentire fuori dalla realtà. Non usate il silenzio e le incomprensioni per far avvertire al mondo il vostro dissenso, creereste solo un muro intorno a voi, difficile da abbattere.

Sul lavoro date di più, non sfuggite le responsabilità; potete concretizzare nuovi accordi, migliorare il rapporto con i clienti e concludere buoni contratti, ottenendo anche qualche gratificazioni che meritate.

Cancro

Cari Cancro, siete i super fortunati del momento, Mercurio e Venere vi sussurrano frasi d’amore per farvi esprimere al meglio i sentimenti che provate. Anche sul lavoro tutto va alla grande, siete pieni di progetti e non vedete l’ora di realizzarli.

Siate solo onesti con il vostro io interiore, scoprite ciò che veramente desiderate e portatelo a compimento, poi basterà andare a prenderlo. Ognuno di voi godrà di un bellissimo compleanno. Auguri.

Leone

Cari Leone, la settimana vi vede desiderosi di riscatto, sia in amore che sul lavoro. Le coppie saranno determinate a costruire uno spazio di conforto, con progetti realistici da realizzare in breve tempo.

Chi vi dà fastidio e vi impensierisce è Marte; alcuni dei vostri nervi sono scoperti a causa sua. Probabilmente nella professione o nel settore finanziario aspettatevi una lotta sul luogo di lavoro o con qualche collega, passerà

Vergine

Cari Vergine, in settimana finalmente si concretizzano tutti quelle promesse che ultimamente avevano ricevuto rallentamenti e opposizioni. Non dico che tutto filerà liscio, ma sicuramente le cose inizieranno a muoversi nel modo giusto.

Anche la forma fisica risentirà di questo bel momento che state vivendo grazie alle energie di Marte positivo. Non dimenticate Giove, che, in aspetto negativo, vi fa spendere soldi, previsti e non, ma non siate taccagni.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è gioiosa, nessun aspetto negativo, almeno non tanto, i pianeti in Cancro vi creano qualche controversia, ma nulla di più. Giove vi protegge e chiarisce a tutti che è il vostro paladino e difensore, che volete di più. Inoltre, vi regalerà una dolce armonia e rafforzerà i vostri legami. Per alcuni, soprattutto per i giovani, sarà possibile anche un colpo di fulmine, un amore a prima vista, la passione che sognate.

Scorpione

Cari Scorpione, questa settimana siete governati da Plutone. Che i vostri siano nuovi sentimenti o meno, è rimasto del rancore, che vi darà la forza per prendere decisioni importanti per la vostra vita e il vostro futuro.

Ciò di cui sentite la necessità, già dalle settimane scorse, è maggiore libertà e fare quello che vi passa per la mente e, per questo, ora affogate in un mare di insoddisfazione. Sceglietevi in questa settimana, saranno tutti contenti.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana migliorerà la vostra vita e, grazie al vostro intuito innato, vi regala tante occasioni; potrete usare le vostre energie e capacità di ripresa. Migliorerà anche la situazione in casa, dove, nelle scorse settimane, avete subito molte tensioni. In campo finanziario e lavorativo nessun problema, né di soldi, né di opportunità. È giunto il momento di realizzare le cose a cui da tempo pensate.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è nervosa, tutto e tutti vi chiedono di più e voi vi sentite usati e messi alla berlina. Ciò che va meglio è l’amore, che vi regala ancora momenti di felicità. Stesso discorso per gli aspetti economici e finanziari: la settimana è ottima per gli investimenti a medio e a lungo termine o per una compravendita di un immobile. Potrete beneficiare di un colpo di fortuna.

Acquario

Cari Acquario, saprete che in famiglia hanno bisogno del vostro aiuto e la vostra relazione potrà incamminarsi su basi più solide. Sotto sotto subite agitazione e insofferenza, la mancanza di qualcosa o qualcuno che state cercando da tempo.

Per il settore finanziario, le stelle vi invitano a risolvere alcune delle situazioni che vi preoccupano, magari attraverso un po’ di chiarezza, che non vi danneggerà, anzi, vi farà guadagnare fiducia e stima.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi permetterà di ritagliarvi un po’ di tempo per stare con le persone amate e fare un grande salto di progettualità nella vostra vita sentimentale; non è il momento di nascondervi dietro al dito.

Affrontate anche eventuali polemiche e difendete un’amicizia, che – hai visto mai – si potrebbe trasformare in amore. Tutto bene sul versante finanziario; cercate di progettare nuove opportunità di investimento redditizio.