Oroscopo dal 19 al 25 agosto 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la prossima settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2024.

Giornate positive per i Cancro, fortunati in amore gli Scorpione; Gemelli e Vergine evitate di litigare con tutti, Leone e Sagittario sarete pronti a raccogliere tutte le sfide.

Tanta armonia e simpatia per Bilancia e Pesci, i Toro facciano attenzione alle allergie. Momento di riflessione per gli Acquario e gli Ariete.

Ariete

Cari Ariete, bella la vita di coppia, ma per tutti una settimana serena, senza malintesi o difficoltà. Possibili occasioni per i nati nella terza decade, ma se dovete prendere decisioni importanti fatelo su realtà concrete.

La settimana ha qualche tensione, la calma è d’obbligo sul lavoro; coloro che non godono delle ferie prendano solo impegni necessari per non scaricare la propria energia.

Toro

Cari Toro, la settimana è movimentata e piena di passione, che coinvolge anche i single, che godono del favore di Venere: potrete consolidare i sentimenti e le emozioni. Sul lavoro qualche intoppo o il periodo di chiusure rallenta le attività e i risultate attesi; non prendetela sul personale. Attenzione al cibo e agli eccessi, siete in una fase di iperbole e rischiate di esagerare per poi stare male: cautela.

Gemelli

Cari Gemelli, il lavoro è al centro dei vostri pensieri, oltre a qualche preoccupazione che vi trascinate da tempo. Nettuno forma aspetti negativi e vi rende poco lucidi nel prendere decisioni, meglio evitare. Bisogna dire che il periodo è comunque positivo, soprattutto per ciò che riguarda l’amore. Un ottimo consiglio è quello di godervi questo scorcio di estate; relax e divertimento, senza pensieri.

Cancro

Cari Cancro, godetevi la settimana, Saturno è in ottimo aspetto, nessun problema finanziario, ma evitate di pensare alla vostra professione anche in vacanza, dovete trovare il vostro interesse nell’attività lavorativa, ma liberatevi da assilli e pensieri.

In amore tutto bene, vi sentirete rilassati e pronti per le passioni. Un po’ di stanchezza, ma è passeggera. Le vostre idee brillanti vi renderanno molto ricercati.

Leone

Cari Leone, periodo appagante, affronterete la settimana con sicurezza. I rapporti migliorano, sperimenterete una grande passione. Potrete risolvere problemi di finanziari e Mercurio retrogrado vi ricorderà di fare molta attenzione ai dettagli.

Per i nati nella terza decade l’umore sarà instabile, con qualche punta insofferenza verso chi prova a contraddirvi. Sul lavoro qualche opportunità si intravede, ma non è ancora matura.

Vergine

Cari Vergine, la settimana ha due risvolti, chi sogna di fare breccia nel cuore di chi lo ha stregato e chi, per ora, ha rinunciato all’amore, dopo una batosta imprevista. Sarete tutti comunque impegnati a difendervi da qualcosa: un avversario in amore, un ricordo doloroso, una perdita di denaro imprevedibile.

Sfruttate la settimana per risolvere questioni in sospeso e aspettate domenica 25, quando il Sole nel vostro segno diventa positivo.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana frizzante, euforica, bene anche per gli incontri familiari, che vi regaleranno qualche soddisfazione o la soluzione di vecchie contrarietà. State all’erta, potrete cogliere qualche utile consiglio da chi meno ve lo aspettate.

Sul lavoro mantenete i vostri obiettivi; la vostra proverbiale tenacia vi farà risolvere anche i punti più critici. Ipianeti in Gemelli vi garantiscono ottimi successi.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è serena, come la vostra relazione, basta che vi dimostriate tolleranti con l’altra persona. Per vincere sugli altri usate il vostro fascino, non il vostro carattere spigoloso.

La settimana vi porta relax e divertimento, godetevi tutto, ve lo siete meritato. Cogliete ciò che di buono si presenterà nel lavoro – proposte, opportunità – e se è il caso fatevi consigliare da qualcuno di cui vi fidate.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole e Venere vi sono amici e vi rendono felici: potrete decidere cosa fare e dire. Un incontro o una riunione vi faranno piacere, rendendovi la settimana allegra. Chi investe potrà contare su piccoli rendimenti fortunati. Qualche divergenza con il partner, che agitato e suscettibile, potrebbe avere reazioni fuori dal normale; non esacerbate gli animi.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è altalenante, impegnatevi a liberarvi del superfluo, ad eliminare i rami inutili, gettate le cose dannose che influenzano negativamente la vostra vita.

Siete propensi a riferirvi ad un rigore finanziario che chi è intorno a voi non condivide; per la vostra serenità, accettate qualche compromesso, solo così potrete ottenere risultati positivi.

Acquario

Cari Acquario, Plutone vi suggerisce di agire e vi offrirà maggiori opportunità se lo ascolterete. La settimana è complessa, con imprevisti che complicano le cose. Sarete messi alla prova, siate riflessivi e dolci verso gli altri. Evitate tensioni, potreste dire cose di cui pentirvi, mantenete la calma e ponderate le parole con tutti, non a seconda delle vostre simpatie o antipatie.

Pesci

Cari Pesci, settimana buona per l’amore e le relazioni. Siate moderati e pratici nella gestione degli aspetti finanziari, dovrete sforzarvi di affrontare questioni in sospeso con calma e tanta delicatezza.

Alcuni progetti prendono forma e, all’orizzonte, qualcosa si muove per il giusto verso proprio per voi. Sul lavoro tutto bene, riuscirete a dimostrare le vostre capacità.