Oroscopo dal 26 agosto al 1° settembre 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre 2024.

Il Sole lascia il ruggente Leone per spostarsi in Vergine, al rientro ci troveremo più disposti al compromesso. Venere a metà settimana passa in Bilancia, Marte in Gemelli rende i segni d’aria polemici, Mercurio in Leone agevola il rientro dalle ferie e ci regala tante idee brillanti.

Per i segni d’acqua tutto bene, gli Ariete evitino di fare cose avventate. Per i Leone funziona bene la famiglia, per i segni di terra cambiamenti imprevisti in famiglia.

Ariete

Cari Ariete, il miglior consiglio è eludere qualsiasi tipo di litigio, in famiglia, in amore, sul lavoro. Venere negativa vi suggerisce dubbi e paure e vi fa sentire stranamente incerti sul da farsi.

La situazione va meglio sul piano finanziario; approfittatene e potreste arricchire le vostre entrate, ma rifuggite dalle spese eccessive. Sul lavoro evitate di rientrare mantenendo gli stessi atteggiamenti di contrapposizione con cui siete partiti, riprendete con calma e tutto andrà bene.

Toro

Cari Toro, la settimana ha delle buone notizie sul lavoro e non vedete l’ora di rimettervi in gioco, dopo la pausa estiva.

Venere vi infastidisce con aspetti instabili e tanti litigi, i malintesi sono dietro l’angolo, evitate di fare i dispettosi. Saturno vi è amico e vi saprà suggerire la necessaria calma per affrontare eventuali nodi. Chi ha attività in proprio o è nel commercio pensi in grande, l’autunno si avvicina con grandi progetti e tante ambizioni.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è nervosa e l’estate piuttosto intensa che avete vissuto, vi ha gratificato e stancato, così che gli impegni che vi attendono vi fanno sentire già sotto stress.

Venere positiva aiuta le coppie stabili, mentre gli altri dovranno aspettare ancora. Un consiglio: non accollatevi problemi altrui, diventerebbero una trappola difficile da cui liberarsi. Ponderate le vostre decisioni ed evitate sterili polemiche.

Cancro

Cari Cancro, attenzione alle bugie, ai piccoli tradimenti, ai sotterfugi, rischiate di essere scoperti in flagrante, e non solo. Il vero aspetto positivo della settimana è il lavoro, gratificante, pieno di progetti e ricco di opportunità.

Se riflettete capirete come questo mese vi ha messo alla prova su vari campi e, forse, molti di voi torneranno alla vita di sempre più maturi e responsabili, meno inclini a nascondersi dietro un dito.

Leone

Cari Leone, la settimana è piena di malinconia, l’estate, quella vera con il Sole come vostro beniamino, è finita. Il passaggio del Sole nella Vergine, come ogni anno vi fa capire a pelle che è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare duramente per mantenere le conquiste fatte.

Tali sensazioni potrebbero rendervi ipercritici verso gli altri, facendo affiorare quella parte egoistica che è in voi e rovinare tutto. Spendere in regali e cose costose, non vi aiuterà, accettate la realtà e siate amabili come sapete essere.

Vergine

Cari Vergine, buon compleanno, è il vostro tempo, quello del raccolto, della messa a dimora, delle valutazioni e delle rendite, siete pronti e i pianeti in Toro sono con voi.

Questa settimana apre una fase delicata ed importante per i vostri progetti, qualunque essi siano, non abbiate scrupoli, pensate alla grande e chiedete di più. Per non farvi mancare nulla potrete migliorare anche le vostre finanze, con nuovo capitale, doni, lasciti, ricompense, pagamenti di danni.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana vi porta una Venere nel segno e gli altri vi vedranno con occhi diversi. Potrete tornare alla quotidianità con un consenso popolare che non vi aspettavate, ma che vi lusingherà nel profondo.

Usate tutte le armi in vostro potere e aspettatevi da una figura femminile un aiuto insperato. L’unico consiglio: evitate le situazioni poco chiare, sia in amore, che sul lavoro. Giove e Plutone, a voi favorevoli, con Venere vi proteggono, ma voi avete la capacità di credere a tutto, per poi trovarvi in situazioni ambigue: attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è neutra, tendente al positivo. Se consideriamo che il Sole ed altri pianeti non vi sono più ostili, vi sentite meglio, più in forma. Potrete contare anche su interessanti opportunità nel lavoro e magari sarete chiamati a peccati di impulsività.

In amore e cercate il dialogo con il partner, se avete ancora qualcosa da sistemare. Con gli amici e in società evitate di farvi subito coinvolgere nei problemi altrui. Parola d’ordine: essere selettivi.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è nervosa, siete poco inclini al dialogo e gli sforzi fatti nei giorni passati per non andare in escandescenza ora vi pesano e siete lì lì per scoppiare. Le cose non vanno come volete e sapete che i pianeti in Vergine vi appesantiscono, facendovi vedere la volta più amara di quello che è.

Sfruttate la settimana per impegnarvi in ciò che vi piace, lontano da parenti e amici, dedicatevi a voi stessi, fate cose che vi appagano e vi fanno sentire liberi.

Capricorno

Cari Capricorno, non vedete l’ora di rimettervi al lavoro. Come sempre in questo periodo di avete voglia di iniziare nuove avventure e sfide, sappiate che riceverete un surplus di entrate, grazie a degli investimenti che Giove, in aspetto positivo, vi potrebbe donare.

Buone notizie sul lavoro, con giornate in cui potrete godere dell’affetto di chi vi sta intorno. Tutto sommato la ripartenza è niente male.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è positiva. Tutti tutti i pianeti o quasi vi sono positivi o lo diventeranno a metà settimana. Dovete solo crederci, rimanere saldi nella concretezza delle cose, senza voli pindarici o immaginari.

Fatti e non parole ecco il consiglio che dovrete seguire in questa settimana per poterne avere il massimo. Soprattutto Giove vi incoraggia alla cautela nelle finanze, concentratevi su realtà che vi circonda e state attenti alle innumerevoli novità.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi vede impegnati nella vita familiare, aspettatevi di dover prendere decisioni per la vostra vita e di dover fare la scelta giusta. Il rientro vi fa sentire storditi, avete la testa tra le nuvole, meglio riordinare i pensieri ed evitare scelte azzardate. Nessun eccesso, non indugiate nel malumore, la famiglia potrebbe non gradire il vostro atteggiamento. Le vacanze sono finite, bisogna tornare alla realtà, lasciate i sogni per la notte.