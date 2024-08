Oroscopo dal 5 all’11 agosto 2024

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la prossima settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto 2024.

Una settimana all’insegna dell’armonia per tutti i segni, l’Ariete è felicemente in coppia, i Gemelli chiusi in casa, i Leone in cerca dell’amore, i Pesci impegnati in spese folli, il Toro ha nuove opportunità, la Bilancia, invece, troverà un nuovo equilibrio, mentre il Cancro si sbarazzerà di ciò che non gli è utile. Giornate ricche di emozioni e sorprese e tanta fortuna.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è all’insegna di un Giove favorevole in amore, nella vita di coppia, migliorando la comprensione e l’intimità; per chi è single è possibile un incontro significativo.

Sole e Marte vi spingono all’entusiasmo. Ottima la forma fisica. Paradossalmente, in questi caldi giorni estivi le cose migliori vi arriveranno anche sul lavoro e nella carriera. Pesanti i rapporti di famiglia, quindi, rimanete a lavorare ancora per sfruttare il momento, per riposare c’è tempo.

Toro

Cari Toro, site protetti da Venere e tutto si colora di rosa, sarete più affettuosi e collaborativi con le persone che amate; per i single, Venere favorirà l’amore. Saprete sfruttare le vacanze, i sentimenti per fare tanti incontri interessanti.

Chi può si concentri su progetti di vita a lunga scadenza. Bellissimo il fine settimana, in cui potrete decidere di voltare pagina e cogliere spunti o nuove idee. In amore vivrete un momento di sana complicità con chi vi è accanto. Per i single, periodo favorevole.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana con qualche incomprensione, ci vorrà tanta pazienza. Marte dissonante vi spinge a correre ed a affannarvi per cogliere o lasciar andare, dipende da voi, anche se, in teoria, sarebbe un periodo di riposo.

Sul lavoro idee brillanti e stellari, sarete pieni di energia e ottimismo, trovando soluzioni ai problemi. Potreste incontrare una persona capace di farvi perdere la testa, calmatevi e ragionate sempre prima di agire.

Cancro

Cari Cancro, per chi è in attesa ci sono assunzioni, promozioni o aumenti, la settimana è caratterizzata da grande positività. Tante le buone notizie, con qualche colpo di fortuna. Particolarmente favorevole il giovedì, quando sarete al centro dell’attenzione generale.

Godetevi le vacanze, perché le conferme che aspettate arriveranno, anzi, vi seguiranno. Attenzione solo alla salute, in periodi così energici, il vostro punto debole, lo stomaco, reclama più disciplina.

Leone

Cari Leone, Venere vi ama in questa parte dell’anno e vi regala grandi soddisfazioni nella vostra vita sentimentale. Sarete sempre più irresistibili, con una settimana da vivere alla grande, piacevoli sorprese, anche sul lavoro, i risultati vi piaceranno e sarete apprezzati. Tenete gli occhi bene aperti e raccogliete le buone occasioni di crescita che non vi mancheranno. Auguri per il compleanno e per il futuro, che al momento è facile da vivere.

Vergine

Cari Vergine, Venere in buon aspetto vi aiuta a realizzare i vostri desideri più segreti, facendovi superare la vostra reticenza. Sul lavoro, analizzate ogni situazione, prima di prendere decisioni.

In amore, usate un approccio meno razionale, evitate i conflitti, la scelta eccellente è la praticità. Attenzione a tasse, pagamenti e scadenze. Anche Mercurio ha da dirvi qualcosa, vi regala complicità e intesa di coppia e conquiste, attirerete persone e cuori come calamite.

Bilancia

Cari Bilancia, Urano e Nettuno si trovano nel vostro settore finanziario. evitate di essere polemici nei rapporti interpersonali, come l’amore e l’amicizia; mi raccomando, siate più flessibili.

Avete bisogno una pausa, del tempo per riflettere sui vostri obiettivi e strategie, future, senza stress. Riuscirete a sentirvi più alleggeriti. Marte vi regala iniziativa, creatività ed importanti novità. Siete pronti a mettervi in luce e, in autunno, avrete tante occasioni da prendere al volo.

Scorpione

Cari Scorpione, Mercurio vi dona straripanti energia e capacità sensitive per cui la settimana sarà ricca di novità e momenti piacevoli. Il weekend è bello, pieno di amore e passione.

In amore sfruttate Luna in Cancro per appianare eventuali divergenze. In questi giorni d’estate potreste ricevere delle occasioni interessanti. Noie sul lavoro, in particolare con colleghi che potrebbero inseguirvi con rogne burocratiche.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete prendere in mano la vostra vita, senza permettere agli ostacoli di intralciare il vostro futuro. La settimana è densa di sfide, con la fortuna che sembra sfuggire a ogni passo.

L’estate e il momento delle vacanze sono quanto di più confacente alla vostra naturale predisposizione. Siete protagonisti della settimana, fate ciò che desiderate, viaggiate, esplorate e date sfogo alla vostra fame di crescita.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana piena d’amore, le relazioni amorose sono da sogno, usate il vostro miglior sorriso, uscite di casa e fate incontri fortunati, anche in prospettiva futura.

Giove favorevole vi offrirà incontri importanti, per l’amore e la famiglia, portando armonia ed intimità. Un incontro casuale potrebbe donarvi attimi di dolcezza.

Sul lavoro è un buon momento per la spinta negli affari e per qualche buon investimento, con belle idee, non mancherà certo la possibilità di realizzarle.

Acquario

Cari Acquario, vi innamorerete, i rischi saranno notevoli, una cotta importante, ma anche scelte difficili, questo il senso della settimana.

Attenzione agli inganni perché, manco a dirlo, non tutti sono sinceri. Sul lavoro, il sestile tra Giove e Marte vi porta buoni affari e il bilancio della prima parte dell’anno, con tutto quello che ne consegue. Via i dubbi, le delusioni, le insoddisfazioni, avete a favore l’energia di Marte, che vi dona forze soprannaturali per concretizzare i compiti che vi siete prefissati.

Pesci

Cari Pesci, settimana da seconda luna di miele e tanto ritmo, siete più fantasiosi del solito; una bella intuizione vi guiderà verso scelte giuste, ma dovete rimanere pragmatici.

In amore usate un compromesso che soddisfi tutti, non trascurate le persone a cui volete bene, perché troppo concentrati su altro. Qualche difficoltà a seguire tutte le attività che avete in campo; non demordete, più avanti andrete, più sarà facile.