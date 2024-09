Oroscopo dal 2 all’8 settembre 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni da lunedì 2 a domenica 8 settembre 2024.

Ariete, evitate le discussioni familiari, sareste perdenti; tanta energia positiva per lo Scorpione, ottima settimana per i Gemelli, soddisfazioni per i Toro, la Bilancia ha tanto amore da dare.

In definitiva va detto che i più fortunati sono i segni d’acqua, che, grazie al passaggio in Cancro del pianeta Mercurio, sapranno parlare al momento giusto e dire le cose più adeguate.

Ariete

Cari Ariete, la vostra settimana è influenzata da Saturno, che governa la famiglia e i legami parentali. Affrettatevi a chiudere vecchie questioni, che potrebbero ricadere sui vostri guadagni, o sui vostri progetti personali.

Anche se risentite dell’estate, affrontate la ripresa con il vostro solito entusiasmo. La giornata più favorevole è mercoledì, quando una vecchia amicizia vi verrà in aiuto o inizierete un progetto condiviso.

Toro

Cari Toro, Venere positiva vi facilita nei rapporti, permettendovi di risolvere alcuni conflitti personali. La Luna in ottimo aspetto vi aiuterà ad avere una settimana soddisfacente, potrete fare nuove conoscenze e riuscirete a stabilire il miglior percorso professionale da intraprendere dopo la pausa estiva.

Sappiate dosare le energie, riposatevi, rilassatevi, imparate a dire di no e pensate al modo migliore per capitalizzare i vostri sforzi.

Gemelli

Cari Gemelli, in questa settimana vi sentirete apprezzati e compresi in famiglia e nel lavoro, dove potete contare su successi interessanti. Plutone positivo per i nati della prima decade, sostiene progetti e iniziative a lunga scadenza, come matrimoni, acquisti e attività commerciali.

Pieni di esuberanza contagiosa, raccoglierete consensi a cui siete comunque abituati. Per le decisioni particolari contate su giovedì, giornata molto propizia per tutto.

Cancro

Cari Cancro, la settimana inizia in maniera cupa per voi che non amate i cambiamenti e il rientro dopo la pausa estiva vi ruba energia. Mercoledì Mercurio diventa fortemente positivo e tutto è più facile, comunicate alla grande, vi viene quell’idea in più che vi fa brillare in ufficio e in famiglia.

Allora non demordete, il periodo iniziato in sordina diventa interessante per voi. Unico neo Venere negativa. Non litigate con nessuna donna, che sia madre, amica, amante, compagna, fate finta di non sentire, cosa che sapete fate alla perfezione.

Leone

Cari Leone, il settore legato alla vita familiare sarà influenzato, in questa settimana, da pianeti molto benefici. Venere, Giove, Sole e Mercurio in ottimo aspetto alla casa dei guadagni radix, vi aiutano a rientrare nelle spese, arrivano quei soldi che aspettavate da tempo, un’entrata extra, un’eredità, una vincita.

Sicuramente il periodo è più fortunato per i soldi che per l’amore, dove, se va normale, vincete alla grande. Sabato è la giornata migliore.

Vergine

Cari Vergine, Giove negativo, vi bacchetta, nulla va come dovrebbe, tutto è difficile, farraginoso, disattento ai vostri desideri, cosa che accentua la vostra mancanza di pazienza.

Condividete quanto più potete momenti con la vostra famiglia, sentirsi amati è importante anche per voi, abituati a gestirvi in autonomia. Sul lavoro riflettete senza fretta, ogni opzione possibile. Mercoledì giornata positiva, se eviterete di cacciarvi in situazioni difficili.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana influenzata dalla Luna e da Plutone che possono aiutarvi a migliorare guadagni ed entrate. Venere nel segno vi aiuterà in ogni modo possibile, nella vita sentimentale, sul lavoro in maniera inaspettata e decisiva. Prendete iniziative e nuove strade da seguire. Particolarmente positivo è giovedì, ideale per nuove iniziative e progetti, mentre lunedì è indicato per gli affetti. Per qualcuno possibile colpo di fulmine, magari grazie ad un incontro casuale.

Scorpione

Cari Scorpione, Mercurio e Saturno positivo vi aiutano alla grande, non avete proprio nulla da temere, tutto va bene. Ogni cosa si allinea per farvi lavorare alla grande, riuscirete ad essere anche meno spigolosi e acidi del solito, magari, meraviglia, anche dolci e mielosi con chi amate, che, alla fine, non riuscirà a resistervi e si innamorerà sempre di più di voi.

Bello anche il rapporto con i figli. In casa potrete vivere momenti gioiosi. Riuscirete a superare anche quei conflitti che erano presenti sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, Mercurio vi aiuterà a stabilire uno stretto legame con la famiglia e gli amici, la vostra determinazione vi guiderà verso obiettivi certi, senza esitazioni.

Giovedì giornata molto fortunata, ideale per iniziative e progetti. Sul lavoro tutto va alla grande. Grande consiglio, risolvete i problemi in sospeso, investite i vostri risparmi con oculatezza e sarete ricompensati. Una vecchia amicizia vi regalerà nuove emozioni.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è armoniosa e piena di gioia nella prima metà, poi le cose si fanno complicate, non si comunica facilmente e tutto sembra andare di traverso.

Chi è in coppia cerchi di rafforzare il legame con equilibrio armonioso, dedicando tempo e dolcezza al partener, tutti hanno bisogno di affetto e voi non siete da meno, anche se il lavoro è sempre la vostra priorità, regalatevi momenti di intenso amore.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi vede litigiosi, pieni di risentimento, capaci di urtare la sensibilità dei vostri familiari. In questa settimana avrete tante belle idee e novità, dovrete solo ascoltare e comprendere chi vi sta intorno, senza giudizi e recriminazioni. Forzate i momenti di divertimento, fate incontri stimolanti o amicizie interessanti. Anche sul lavoro avrete nuove opportunità, iniziative e progetti.

Pesci

Cari Pesci, la settimana diventa molto bella con voi, grazie a Mercurio positivo. Già lunedì vi sentirete con una chiarezza mentale invidiabile. Belli i legami affettivi e i momenti di intimità, attenzione solo all’impulsività, dovete controllare i vostri impeti e tutto andrà bene.

Bello il settore immobiliare, se volete comprate o acquistate, sarete fortunati, magari chiedete il parere di un esperto; chi cerca un appartamento avrà le migliori possibilità di trovarlo.