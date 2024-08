Oroscopo dal 12 al 18 agosto 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la prossima settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2024.

Settimana armonica per Ariete, i Cancro possono contare su un colpo di fortuna; i segni di Terra con Mercurio e Venere favorevoli, possono chiedere tutto quello che desiderano.

Marte e Giove in Gemelli proteggono tutti segni d’aria; i segni di fuoco hanno la possibilità di ricevere piacevoli sorprese. Tanta serenità per gli Scorpione, mentre il Sagittario, deve affrontare alcuni ostacoli.

Ariete

Cari Ariete, la vera difficoltà di questa settimana sarà immedesimarsi nelle esigenze del partner piuttosto che nelle vostre. Il Sole, vostro grande amico, vi protegge ma anche gli altri hanno bisogno delle vostre attenzioni; siate magnanimi, come è nel vostro stile.

Ferragosto vi vede impegnati con un incontro, di lavoro o di amore, inaspettato e proficuo. Marte e Giove galvanizzano la vostra ambizione; con un occhio tenete sotto controllo le aspettative lavorative ed è un bene.

Toro

Cari Toro, la settimana è tranquilla, senza grandi novità, siete interessati alle finanze e scalpitate per rientrare e mettervi in gioco. Calma, datevi comunque questo tempo di riposo, vi può solo fare bene.

Per le coppie consolidate ci sono tanta gioia e affetto, quello vero, solido e duraturo, con progetti di vita a lunga scadenza. L’unico pericolo può arrivare da qualche decisione affrettata, d’impulso o senza pensare, presi dall’euforia del momento, state attenti. Lasciatevi andare e godetevi il meritato riposo.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana movimentata proprio come piace a voi, ma la cosa è lungi dal dispiacervi. Pieni di vita, siete al centro della scena, tuttavia evitate di dare sentenze e giudizi non richiesti; a volte non vi accorgete delle lotte che avvengono intorno a voi e, paciosi come siete, potreste dire parole pericolose.

Se è il caso, non esitate a dimostrare i vostri sentimenti a chi vi fa battere il cuore, avete tutte le carte in regola per costruire un grande amore.

Cancro

Cari Cancro, passerete la settimana a mettere ordine nella vostra vita, lasciate perdere, uscite, svagatevi, è meglio. Siete troppo elettrizzati per fare qualcosa di duraturo, divertitevi, questo è il vostro mantra.

Anche la famiglia sia d’origine che di scelta vi vuole al fianco e non presi da lucubrazioni mentali che poi scarterete e a decidere di non decidere. Create atmosfere romantiche, lì siete veramente bravi, senza timori. Siete lucenti come la stella di primo mattino e amati come volete.

Leone

Cari Leone, divertitevi, divertitevi, non tralasciate nulla, godete di amici, affetti, amori, compagnia. È il vostro momento, dopo periodi difficile, ora potete; la notte arriverà, forse, ma al momento è lontana e così sarete rinfrancati e capaci di affrontarla.

Unico consiglio, che dovete assolutamente seguire: lasciate spazio anche agli altri. Bello anche il lavoro, per chi non è in vacanza. Grandi momenti di passione in amore: abbandonatevi.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana la vostra priorità deve essere quella di rilassarvi in casa e in ufficio. Concentratevi sul futuro piuttosto che sul presente, evitate di pensare all’amore, che non funzione troppo bene. Importante è che esprimiate i vostri desideri, con gentilezza e comprensione, senza discussioni. Avendo alcuni pianeti in buon aspetto contate nel superamento di piccoli fastidi e sappiate che il tempo è vostro alleato.

Bilancia

Cari Bilancia, sarete chiamati a risolvere molte situazioni conflittuali tra amici e parenti, il vostro compito sarà portare pace e serenità, cosa in cui siete proprio bravi. Anche in amore le cose funzionano, specialmente se rimarrete su un piano intellettuale, piuttosto che fisico.

Vivete questo Ferragosto con equilibrio, siate sia intraprendenti che determinati, una volta fatta la vostra scelta. Marte e Giove in trigono vi favoriscono con una comunicazione chiara e profonda con il partner.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana passerà con una volontà di introspezione, che vi vedrà progettare, ridefinire rapporti e scrutare il futuro in cerca del miglior modo per operare scelte utili.

Aspettatevi consensi per scelte operate nei mesi passati in cui avete saputo agire con veloce determinazione. Questa settimana è da vivere tra l’affetto degli amici sinceri e con la famiglia, amati e coccolati, poi ci sarà tempo per l’indipendenza. Non entrate nei segreti altrui, meglio non sapere o far finta di non sapere.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana potrebbe avere qualche ostacolo insidioso, con situazioni che mettono a dura prova la vostra pazienza. Fate qualcosa di nuovo, non vi abbandonate alla routine quotidiana e non irritatevi, mantenere la calma è la migliore delle scelte.

Avete sia Marte che Giove negativi e, oltre alla calma, dovete mantenervi anche con il cibo, potreste pagare caro gli eccessi. Il Sole e Venere sono particolarmente favorevoli, vi faranno sentire l’affetto e il piacere della compagnia.

Capricorno

Cari Capricorno, avete Venere positiva, che vi porterà un miglioramento nella vostra situazione finanziaria, Mercurio che vi dona capacità relazionali, per voi inusitate.

In amore, piccoli malintesi; se una persona che vi ha sempre ignorato, oggi si accorge di voi, siate aperti e accettate qualsiasi incontro possibile, siete irresistibili. Ricordatevi di prendervi del tempo per voi stessi e rilanciare vecchi progetti o hobby.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è tra alti e bassi, con eventuali difficoltà nel raggiungimento dei vostri obiettivi, anche se Marte e Giove con Plutone vi sono favorevoli e vi proteggono da scelte poco sane, è anche vero che essere sempre stimolati da pianeti di grande impegno non si può dire una passeggiata.

Dormite di più, quando potete uscite, divertitevi, state in compagnia, è un vero toccasana per voi. La settimana darà ottimi risultati anche per chi non può essere in ferie.

Pesci

Cari Pesci, tante sfide questa settimana, bisogna che siate cauti in amore. A Ferragosto i più fortunati sono i pesciolini liberi di cuore e chi volerà di fiore in fiore. Pur sentendovi dinamici e intraprendenti, non vi fidate troppo sulle vostre capacità, seguite il vostro istinto, che vi guiderà e vi farà prendere le decisioni giuste. Godetevi la serenità ogni volta che potete e non cedete alla voglia di spendere, che potrebbe portare il conto in rosso.