Oroscopo dal 29 aprile al 5 maggio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni della settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio 2024.

Giorni importanti sono sia martedì 30, quando Venere entra nel pacioso segno del Toro e rende le relazioni più intense e goderecce, con il senso comune che a tavola nessuno invecchia, che mercoledì, quando anche Marte passa in Ariete e tutto diventa una lotta per il piacere di provocare e di prendere il sopravvento e ogni cosa si accende e si spegne con altrettanta velocità.

Ariete

Cari Ariete, l’entrata di Marte nel vostro segno in sestile al resto dei pianeti segna il passo della settimana, vi rende litigiosi, desiderosi di confrontarvi, sia a livello verbale che fisico; conviene che siate un attimo più attenti alle micce che accendete e non impegnate troppi fronti.

Avete tutta la forza e l’energia fisica per ottenere ciò che desiderate, l’importante è non esagerare nel fine settimana, quando sarete più vulnerabili.

Toro

Cari Toro, l’entrata di Venere nel vostro segno, insieme al Sole, vi rende capaci di istaurare qualsiasi relazione, sia d’amore che di lavoro che di amicizia.

Siete capaci di grande sentimento in questo periodo e chi vuole o cerca potrà facilmente trovare l’amore o una soluzione ad un problema che si trascina da tempo. Il fine settimana è molto bello, potreste pensare anche ad una piccola gita fuori porta.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana ha tante cose da dirvi, un Marte favorevole vi regala energia e modi gentili, Venere vi invita a quelle feste che vi piacciono così tanto.

Il problema è come potrete usare tutti questi doni, utilizzateli per crearvi amicizie e relazioni positive, non perdetevi in bugie o piccole antipatie, che non vi portano a nulla. Sappiate sfruttare il momento che, grazie anche a Plutone in aspetto positivo, vi dà la capacità di guardare lontano.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi vede dolci, quasi melliflui con amici e conoscenti, ma un po’ rancorosi verso il mondo esterno. I pianeti in Ariete vi rendono insoddisfatti, permalosi e incapaci di guardare al lato positivo.

Il fine settimana non è dei migliori, questo bisogna che velo dica; fossi in voi punterei su un libro o una chiacchiera tra amici. Saturno vi consiglia di preservare ciò che vi interessa veramente, tralasciando ciò che è superfluo.

Leone

Cari Leone, la settimana è migliore della precedente sulle questioni familiari e finanziare. Marte in Ariete vi risolleva anche nella forma fisica e in energia vitale. Venere nel Toro vi rende insoddisfatti nelle relazioni amorose e amicali; non siate troppo permalosi, lasciate andare qualche discussione, non potete lottare per tutto.

Fate una cernita delle cose per cui vale la pena imporsi, mentre tralasciate il resto; verrà tempo per risolvere anche le questioni su cui ora sorvolate.

Vergine

Cari Vergine, se siete in cerca dell’amore, delle relazioni o semplicemente della stima di chi vi circonda questo è il momento giusto. Venere vi fa l’occhiolino dal Toro, segno a voi amico, insieme a Giove e Urano, che continua scombinare tutti i vostri piani che avete meticolosamente organizzato. La morale di ciò che vi accade la dovete trarre voi, è unica per ciascuno. Bello il fine settimana, uscite e divertitevi.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana vede sia momenti belli che di lotta, l’entrata di Marte nell’Ariete vi monta un sovraccarico di energia che potrebbe sfociare in atteggiamenti ipercritici verso gli altri.

La Luna positiva per quasi tutta la settimana vi potrebbe rendere più sensibili e capaci di avvertire i cambiamenti che avvengono intorno a voi; prima di tutto fatene buon uso, spesso le sensazioni ci aiutano moltissimo.

Scorpione

Cari Scorpione, Venere nel Toro e Marte in Ariete vi rendono come gatti accarezzati al contrario, vorrete e farete a modo vostro, come sempre, del resto, ma con meno diplomazia del solito.

Dire di ragionare è un buon consiglio, bisogna vedere se sarete in grado di farlo. I pianeti in Toro vi rendono capaci di guardare oltre la semplice realtà, riuscirete a capire le intenzioni delle persone ostili prima degli altri.

Sagittario

Cari Sagittario, la passione si tinge di rosso per voi, Venere vi guarda benevola, nei modi, nella parola e nei sentimenti. Ogni giorno vi capiteranno eventi e cose fortunate vi capiteranno, attenzione solo agli elogi fatti con un secondo scopo.

I pianeti vi rendono inclini all’edonismo, per cui potreste cadere in qualche tranello. Plutone vi aiuta e vi difende dai nemici ed anche la Luna vi sostiene in questa settimana, che vi prosciugherà le forze.

Capricorno

Cari Capricorno, anche per voi la settimana è tutta favorevole, si dipana tra belle occasioni e fortunati incontri, che sapete far fruttare sempre al meglio.

Vi infastidisce Venere in Ariete, che vi rende duri, severi e poco propensi alla diplomazia, arte che vi sarebbe veramente utile per stabile qualche contatto in più. Comunque, il lavoro e le relazioni funzionano bene nella settimana e vi regalano tante occasioni positive.

Acquario

Cari Acquario, diciamo subito che sono le relazioni e l’amore a funzionare meglio in questa settimana, meno la forma fisica. Marte in aspetto negativo vi fa sentire stanchi e demotivati.

Non siate precipitosi e stacanovisti nel fare le cose, datevi il giusto tempo per tutto, ne avete veramente bisogno. Qualche serata a casa o con gli amici o ancora in famiglia, così come un buon libro sono il modo migliore per passare la settimana.

Pesci

Cari Pesci, bella la settimana, come piace a voi, serena calma, tranquilla, con tanto tempo da dedicare a voi stessi, alle cose che amate di più, senza ansia: la casa, la famiglia, gli amici.

Prendetevi il vostro momento e coltivatelo per fare ciò che, in genere, relegate a momenti brevi e solitari. Sul lavoro qualche notizia in più per vo; potrebbe arrivare qualche bella proposta, soprattutto per coloro che hanno anche valori nel segno dell’Ariete.