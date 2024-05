‘Open Mic’ al Teatro a l’Avogaria

L’11 maggio, nello storico teatro veneziano nuovo appuntamento con la rassegna di stand up comedy curata da Nicolò Falcone

Appuntamento sabato 11 maggio, ore 21:00 sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia, Dorsoduro 1607, Corte Zappa, con la stand up comedy.

Una rassegna curata da Nicolò Falcone che porta in laguna gli artisti più rappresentativi della scena italiana.

Protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

In calendario la serata ‘Open Mic’. Chiunque potrà salire sul palco del teatro a l’Avogaria ed essere protagonista di uno spettacolo di stand up comedy.

Aspiranti comedian andranno in scena proponendosi con un monologo comico di cinque minuti: il primo passo per chi vuole avvicinarsi al mondo della stand up comedy.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l’artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell’essere umano.

Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e – nello specifico – le certezze dello spettatore.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone e sono previsti intermezzi del cantautore veneziano Alberto Bettin.

Per tutte le informazioni e prenotazioni:

http://www.teatro-avogaria.it/

Mail: avogaria@gmail.com

Tel. 041-5285711 / 335-372889