Oroscopo dal 1° al 7 aprile 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni dal 1° al 7 aprile 2024. Tante le novità, cambia segno Venere che il 6 entra in Ariete e coccola i segni di fuoco; i segni d’acqua possono contare sul sostegno di Marte in Pesci.

Avremo tanta serenità per Cancro e Scorpione, mentre tensioni per i Sagittario; i Gemelli avranno giorni magnifici. Saturno invita tutti a relazioni durature. I Capricorno sono all’erta per questioni finanziarie, i Pesci facciano attenzione alle spese folli.

Ariete

Cari Ariete, sarete i protagonisti della settimana sociale, vi divertirete follemente. Sul lavoro è favorito chi opera con la creatività, Plutone vi sostiene o vi regala l’appoggio che vi serve.

Chi cerca amore, potrà trovare il partner ideale. Non per niente i pianeti più importanti sono nel vostro segno e dal 6 anche Venere vi regala fortuna in amore, in famiglia, nelle relazioni. Migliorano tutti i vostri rapporti, il che vi permette di tenere alto l’umore e vi regala giornate serene.

Toro

Cari Toro, settimana piena di determinazione sul lavoro. Giove vi dona tanto buonumore e tanta fiducia nella vita. La settimana in amore è tranquilla. La Luna vi fa valutare più il lato concreto dell’esistenza, saprete progettare interventi utili alle vostre finanze e all’ambiente in cui amate vivere. Forte la vostra determinazione ad affermare ambizioni con le concrete possibilità di realizzarne una buona parte. Non siate sgarbati con chi vi sta intorno.

Gemelli

Cari Gemelli, bellissima settimana tutta da vivere fino in fondo come un bicchiere di bollicine. L’amore sarà pieno di romanticismo e passione, contate su inaspettate gioie che arriveranno, permettendovi di godere bei momenti con i vostri cari. Grazie ad una Venere che a metà settimana diviene favorevole, è possibile migliorare il vostro conto corrente e le vostre finanze. Mercurio vi rende comunicativi. Programmate un bellissimo fine settimana.

Cancro

Cari Cancro, una settimana scomoda, con alti e bassi. Venere potrebbe causarvi qualche noia, l’Ariete vi è ostile. Potrebbe traballare il rapporto con i figli, con i genitori, con l’autorità, non cadete nel baratro della depressione, pochi giorni e tutto passa, prendetela come una sfida.

Soprattutto, non rifugiatevi nell’indifferenza con chi vi sta accanto, peggiorereste le cose, in questo periodo. Evitate le situazioni complicate, semmai, fate un passo indietro.

Leone

Cari Leone, la settimana vi vuole vedere tolleranti e generosi verso tutti e tutto. Giornate ottime per iniziare un amore con progetto matrimoniale. Venere in aspetto più che favorevole vi regala relazioni importanti e propizie per la vostra vita sociale, raccogliete i frutti dei vostri sforzi.

Come al solito, vi metto in guardia sulle questioni di spese folli; in momenti di surplus non eccedete, il denaro tenetelo stretto. Accumulate, per ora è meglio così.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è estremamente calma, come piace a voi, tutto sotto controllo e tutto secondo i vostri programmi. Tuttavia, la vostra sensibilità, sarà rivolta alla vostra casa.

Mercurio in aspetto sfavorevole vi fa vedere quelle questioni ancora senza una soluzione e vi impone di trovare, in particolare, quelle di natura finanziaria. Dovrete impegnarvi e prendervi cura delle vostre cose, oltre che di voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana importante e fortunata per la vostra vita, per trovare soluzioni giuste a piccoli e grandi problemi che, negli ultimi tempi, hanno causato qualche noia familiare.

Un po’ di diplomazia, comunque, non guasterà e vi permetterà di andare veloci e fluidi verso un bellissimo fine settimana, tutto da vivere. Avrete bisogno di aumentare le idee e di organizzare delle azioni mirate per il sostegno alle vostre finanze.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è di recupero, Mercurio vi incoraggia e protegge nelle relazioni, promuove insieme a Marte l’armonia con i figli, la famiglia, i colleghi. Anche Plutone vi fa vivere l’amicizia con passione e fiducia.

Cercate di risparmiare sulle spese, i soldi non sono tanti in questo periodo, non è il caso di sprecarli. Per fortuna che avete voglia di fare e di progettare, come una primavera di rinascita.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vede qualche preoccupazione e molta ansia. In casa, soprattutto, le cose sono elettriche. Grazie a Venere favorevole, le relazioni sociali sono soddisfacenti.

Attenzione ai contratti, alle firme, alle clausole, alle transazioni, sono possibile momenti di confusione occasionale o ambiguità negli scambi. Magari rimandate. Potete buttarvi nelle imprese più avanti, c’è tempo. Godetevi un fine settimana sereno.

Capricorno

Cari Capricorno, dovete vivere la settimana con calma e prudenza, ci possono essere divergenze con genitori, figli, fratelli e amici. Saturno vi invita alla calma e non ad essere particolarmente critici, sia sul lavoro che negli altri campi, così avrete meno problemi.

Smaniosi e insofferenti come siete in questo momento, non riuscite a fare le cose che vorreste e ciò peggiora il vostro carattere e vi fa salire la frustrazione. Pensate a come agire, andrà meglio.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è instabile e turbolenta, problemi con i vostri genitori, i vostri figli. Probabilmente dovrete affrontare un grattacapo che riguardala famiglia, trattatelo con la dovuta calma e tutto andrà a posto.

Ciò che funziona è il vostro conto corrente, la vostra situazione economica migliorerà e ci saranno nuove opportunità di investimento da cogliere. Soppesate comunque i pro e i contro e agite in fretta, risolvendo qualche problema.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana potrete trovare l’amore, il lavoro, la ricchezza, chiedete e vi sarà dato. È il momento del dialogo con gli affetti, di godere del vostro rifugio preferito, la famiglia appunto. Vivrete momenti di passione soddisfacenti. Fate attenzione ai soldi, non fatevi attrarre dalla voglia di spese folli, fare altro, magari qualche lavoretto in casa, in modo da renderla più confortevole.