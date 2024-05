‘42,195 Road to New York’, l’arte per correre oltre l’autismo

A Palazzo Pirelli inaugurato progetto artistico e sportivo per permettere a Jacopo Munegato e Francesco Salerno, affetti da un disturbo dello spettro autistico, di correre la maratona di New York

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Una mostra per parlare di autismo e corsa: il foyer di Palazzo Pirelli ospita ‘42,195 Road to New York’, le opere di Jacopo Munegato, giovane 25ennne affetto da disabilità intellettiva relazionale, con il sogno di partecipare alla prossima maratona di New York.

La mostra, inaugurata oggi, 9 maggio, comprende alcune delle 42 opere, una per ogni chilometro della maratona, realizzate da Jacopo Munegato: paesaggi e città raccontate da colpi di colore intensi che rappresentano la sua visione del mondo, ma anche un modo per rilanciare quel sogno made in USA che condivide con un altro ragazzo di 25 anni, Francesco Salerno, anche lui affetto da un disturbo dello spettro autistico.

Dopo 42 quadri, l’ultimo è intitolato ‘0,195’ e corrisponde agli ultimi metri della maratona.

L’obiettivo di Jacopo e Francesco è essere tra gli italiani che il 3 novembre cercheranno di completare i 42,195 chilometri della maratona della Grande Mela.

I due ragazzi correranno con i colori dell’ASD ‘Silvia Tremolada’ di Monza, un’associazione che dal 1984 si occupa della promozione dell’attività sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva, e con il supporto dei ‘Ragazzi di Robin’ di Segrate (MI), un’organizzazione non profit fondata per promuovere l’inclusione sociale dei giovani attraverso l’arte, la cultura e lo sport.

Il Presidente del Consiglio regionale, intervenuto all’inaugurazione, ha sottolineato come il progetto di Jacopo e Francesco abbia la capacità di abbattere tutte le barriere, soprattutto quelle mentali.

Si tratta – ha proseguito il Presidente – di un percorso artistico e sportivo che ci ricorda, ancora una volta, come la disabilità oggi non sia più un ostacolo.

Secondo il Presidente il messaggio che questi ragazzi vogliono trasmettere attraverso i quadri di Jacopo e il sogno di correre la maratona di New York è chiaro: bisogna crederci sempre.

Presente all’inaugurazione anche il Vice Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, promotore dell’iniziativa, che ha posto l’accento sulla volontà di Jacopo e Francesco di mettersi in gioco con coraggio e sulla convinzione che con il lavoro e l’impegno si possa raggiungere qualsiasi obiettivo.

Riccardo Calarco dell’ASD ‘Silvia Tremolada’ racconta:

Abbiamo predisposto due programmi di allenamento differenziati per Francesco e Jacopo studiati in base alle loro capacità e caratteristiche atletiche. Un percorso che ci consentirà di arrivare preparati a novembre e permettere a Francesco e Jacopo di correre e portare a termine la maratona di New York.

Melania Scocco, dell’associazione ‘Ragazzi di Robin’, spiega:

Con questo progetto Francesco e Jacopo dimostrano che i ragazzi autistici, se supportati con continuità e concretezza, possono costruire un loro percorso di autonomia e raggiungere i loro obiettivi.

La mostra potrà essere visitata fino venerdì 17 maggio nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:15; venerdì dalle 9:30 alle 13:30. Ingresso libero.