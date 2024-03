Distruggere l’Ego?

Un breve viaggio nei luoghi comuni

Negli ambienti cosiddetti spirituali olistici si fa un gran parlare dell’ego, come fosse qualcosa di distruggere, annullare, poiché ostacolo alla beatitudine e alla pace interiore.

In questo articolo prendo in esame la questione e analizzo, in sintesi, uno degli aspetti del nostro “io”, l’orgoglio.

La Treccani così lo definisce in primo luogo:

Stima eccessiva di sé; esagerato sentimento della propria dignità, dei proprî meriti, della propria posizione o condizione sociale, per cui ci si considera superiori agli altri.

Ma è tutto qui? È quindi solo negativo?

Vediamo in seconda battuta come lo definisce:

Con senso attenuato sentimento non criticabile della propria dignità, giustificata fierezza.

Ciò a significare che sia anche buona cosa avere quel minimo di orgoglio necessario per la nostra autostima e per non farci sopraffare da chiunque voglia sottometterci.

Quante volte abbiamo sentito dire, per esempio, da un genitore: “Sono orgoglioso di te!” dopo che un figlio si è comportato bene?

Una cosa perciò è stimolare negli e in noi stessi l’amor proprio e ben altra lasciarci trasportare dalla superbia.

