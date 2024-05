Parte da Alba (CN) ‘Portfolio Italia – Gran Premio Fowa 2024’

Al via il concorso itinerante dedicato ai migliori portfolio fotografici

Prende il via ‘Portfolio Italia – Gran Premio Fowa 2024’, l’unico concorso nel panorama fotografico nazionale dedicato interamente alla rivelazione e alla promozione dei migliori portfolio fotografici.

Questo appuntamento annuale, organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, FIAF, e ormai giunto alla sua ventunesima edizione, si sviluppa attraverso un percorso itinerante articolato in dieci tappe, da maggio a ottobre.

La manifestazione si propone come un palcoscenico esclusivo per fotografi emergenti e professionisti, offrendo loro l’opportunità di esporre le proprie opere, ricevere valutazioni critiche da parte di esperti del settore e partecipare a un dialogo costruttivo sui nuovi orizzonti della fotografia.

La prima tappa di questa edizione di ‘Portfolio Italia’ si svolgerà nella suggestiva cornice di Alba (CN) il 17 e il 18 maggio, in concomitanza con il 76° Congresso Nazionale FIAF.

Questo evento, momento portante dell’attività associativa, si è affermato anche come appuntamento culturale di grande spessore, capace di attrarre numerosi appassionati di fotografia da tutta Italia.

Il congresso sarà arricchito da una serie di incontri, dibattiti e workshop che esploreranno le dinamiche attuali e future della fotografia, con uno sguardo attento alle innovazioni e ai cambiamenti nel linguaggio visivo.

Il programma dell’evento prevede, tra l’altro, le mostre degli autori Franco Zecchin, Grande Autore FIAF della Fotografia Contemporanea per il 2024, e altri illustri fotografi quali Ivo Saglietti, Guido Harari e Luciano Bovina, Autore dell’Anno FIAF 2024.

Tra gli altri appuntamenti del ricco calendario spiccano la masterclass con Ivano Bolondi, i dialoghi con gli autori Zecchin e Harari e l’incontro con Michele Smargiassi, noto giornalista e storico della fotografia.

Il 18 maggio, in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, si terranno importanti momenti istituzionali come il rinnovo delle cariche sociali, in linea con il nuovo Statuto FIAF ETS. La serata si concluderà con l’annuncio dei nuovi eletti.

Dopo l’evento inaugurale ad Alba, il circuito di ‘Portfolio Italia’ proseguirà con le seguenti tappe:

• Sassoferrato (AN), 1° – 2 giugno: ‘Portfolio dello Strega & FacePhotoNews’;

• Bibbiena (AR), 15 – 16 giugno: ‘FotoConfronti & Festival della Fotografia Italiana’;

• San Felice sul Panaro (MO), 29 – 30 giugno: ‘Portfolio in Rocca & Fotoincontri’;

• Martina Franca (TA), 24 – 25 agosto: ‘FotoArte in Portfolio & FotoArte’;

• Savignano sul Rubicone (FC), 14 – 15 settembre: ‘Premio Portfolio Colonna & SI Fest’;

• Corigliano – Rossano (CS), 21 – 22 settembre: ‘Portfolio Jonico & Festival Corigliano Calabro Fotografia’;

• Colorno (PR), 28 – 29 settembre: ‘Premio Maria Luigia & ColornoPhotoLife’;

• Lodi, 5 – 6 ottobre: ‘Premio Portfolio Lodi & Festival della Fotografia Etica’;

• Torino, 12 – 13 ottobre: ‘Portfolio sul Po & Torino FotograFIAF’.

Come ogni anno, i due finalisti selezionati in ogni tappa di ‘Portfolio Italia’ avranno l’opportunità esclusiva di vedere i propri lavori esposti, alla fine del circuito, in una mostra nazionale che si terrà presso il CIFA, Centro Italiano per la Fotografia d’Autore, a Bibbiena (AR).

La mostra finale di ‘Portfolio Italia’ rappresenta un’importante vetrina per i fotografi, offrendo loro un’ampia visibilità nel campo artistico e la possibilità di interagire con un pubblico interessato e competente.

Fowa S.p.A., consolidato distributore italiano dei più prestigiosi marchi di fotografia, rinnova il suo sostegno per l’edizione corrente di Portfolio Italia, garantendo una presenza significativa per l’intero circuito delle manifestazioni.

Con il suo continuo sostegno, Fowa S.p.A. si impegna a fianco della FIAF nell’incrementare la consapevolezza e l’apprezzamento per la fotografia in Italia.

Per maggiori informazioni su Portfolio Italia: www.fiaf.net/portfolioitalia