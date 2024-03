Come essere felici?

Diciannove brevi riflessioni sulla felicità

Giuste? Sbagliate? Come sempre non lo so, sarete voi a dirlo.

Dal saper tenere una porta sempre aperta al Sat-Cit-Ananda vedantico.

Dal gioco che gioca la gente alle felicità dei grandi e piccoli momenti.

Dai significati etimologici alla felicità individuale e collettiva.

Dagli esaltati che inducono a vietare l’infelicità al pensiero buddhista.

Da Monica Vitti al consumismo.

Dal’Organizzazione Mondiale della Sanità agli ostacoli della felicità.

Un concentrato di pensieri sparsi i quali sicuramente daranno da riflettere e che si presteranno per amabili conversazioni in famiglia e con gli amici.

Resta aggiornato sui Programmi Gayatri