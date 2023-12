Turi, ODCEC Napoli, sulla riforma del processo tributario

Riceviamo e pubblichiamo.

La spinta innovativa del governo sulla riforma del processo tributario è senza dubbio un segnale positivo sulla volontà di recuperare quella compliance tra amministrazione finanziaria e contribuenti che latita in diverse circostanze.

È del tutto evidente che occorre fare passi in avanti per dirimere un’altra questione fondamentale come la garanzia della terzietà del giudice tributario, messa in crisi dalla diretta dipendenza di questo organismo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.