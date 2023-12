‘Le professioni del domani’: presentato studio Università Brescia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Automazione, innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità sono i quattro grandi ‘motori’ del cambiamento del mondo del lavoro.

Nei prossimi anni alcune professioni spariranno, mentre ne nasceranno altre, sempre più complesse.

È questa la fotografia che ci consegna ‘Le professioni del domani‘, lo studio promosso dal Consiglio regionale nell’ambito delle attività previste dal ‘Programma di Supporto Informativo agli organi consiliari 2022-23’ e realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di Brescia.

Nel corso della presentazione dello studio avvenuta questo pomeriggio in Sala Gonfalone a Palazzo Pirelli, il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha spiegato:

In uno scenario segnato da grandi difficoltà per il mercato del lavoro, ma anche da nuove opportunità, l’alleanza ‘scuola – lavoro’ è fondamentale per mettere in campo strumenti che possano contribuire a indicare ai giovani la loro strada e rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

O si investe in formazione e orientamento o il Paese non riuscirà a restare competitivo. Le parole chiave sono: merito, valutazione, scuola – lavoro, innovazione.

Le istituzioni, oggi più che mai, devono avere la capacità di orientare i giovani verso il percorso più adatto per loro da prendere nella vita: per decidere cosa vogliono essere, non solo cosa vogliono fare.