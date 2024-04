Presidente Belmonte a Vienna per la Settimana del gelato artigianale

Quattro gusti ‘speciali’ protagonisti nelle gelaterie italiane in Austria fino al 27 aprile

Palazzo Metternich, sede dell’Ambasciata d’Italia a Vienna, ha ospitato l’evento di lancio della ‘Settimana del gelato artigianale’, organizzato in collaborazione con AGIA, Associazione Gelatieri Italiani in Austria, per promuovere uno dei simboli del Made in Italy più noti al mondo: il gelato.

L’Ambasciatore, Dott. Giovanni Pugliese, ha ricevuto il Presidente di Artglace, Domenico Belmonte, i Delegati delle Associazioni dei gelatieri di Italia e Germania ed i rappresentanti delle famiglie dei gelatieri italiani che, da circa 150 anni, promuovono in Austria l’arte gelatiera italiana.

Il Presidente di Artglace, Domenico Belmonte, nel ringraziare per l’ospitalità offerta, ha omaggiato l’Ambasciatore con un opuscolo, inerente la storia del gelato artigianale, impreziosito da un annullo filatelico con il francobollo del gelato artigianale.

Il Presidente di AGIA, Silvio Molin Pradel, ha presentato 4 nuovi gusti di gelato, frutto di ricerca approfondita e di una selezione accurata delle materie prime, per coniugare al meglio tradizione e innovazione.

I gusti ‘speciali’ – Amalfi Lemoncreme, Bellini sorbetto, Profumi di Grappa trentina e Profumi di Sardegna – saranno protagonisti nelle gelaterie italiane in Austria fino al prossimo 27 aprile.

Nel corso dell’evento i gelatieri zoldani hanno prodotto un gelato alla vaniglia con le antiche gelatiere a manovella.

Il 21 marzo scorso, invece, alla Camera dei Deputati, il Presidente Belmonte è stato protagonista di un evento gustoso, con la conferenza stampa presieduta dal Presidente della XIII Commissione, Agricoltura, Mirco Carloni, per celebrare la 12ª ‘Giornata Europea del Gelato Artigianale’ e la 36ª edizione di ‘Gelato a Primavera’.

Gambero Rosso, grazie al contributo dei collaboratori della guida Gelaterie d’Italia, ha stilato, la scorsa settimana, un elenco dei luoghi dove gustare il miglior gelato. Tra questi, anche per questa edizione, figura un locale del Cilento e precisamente a Santa Maria di Castellabate (SA).

Si tratta della gelateria l’Ancora proprio di Domenico Belmonte, appunto dal 1999 consigliata dalla prestigiosa rivista, quale Gelateria Artigianale di pregio oltre che Lounge Bar.