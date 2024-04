Confartigianato Molise: corso online ‘Tecniche di Comunicazione’

Creare relazioni di valori

L’importanza dell’approccio comunicativo è una priorità molto spesso richiamata dalle Categorie dell’acconciatura e dell’estetica, stante una carenza comune a molte imprese che, ancorché di alto livello sul piano tecnico – professionale, non riescono a raggiungere nel modo giusto la propria clientela e ad esercitare una leadership efficace nei confronti dei propri collaboratori a causa della mancata abitudine ad un uso proficuo dei principi della comunicazione, delle strategie di ascolto, dell’interpretazione della domanda e di altre tecniche utili alla vendita del valore.

Per costruire relazioni solide e durature, è fondamentale padroneggiare e applicare quotidianamente le tecniche di comunicazione.

Questo è il cuore pulsante per creare fiducia e soddisfazione reciproca, valido sia nell’ambito delle vendite che nell’incoraggiamento e nell’ispirazione dei collaboratori.

Confartigianato Benessere ha pertanto organizzato – in collaborazione con la Scuola di Sistema confederale – un percorso formativo per acconciatori ed estetisti su ‘Tecniche di Comunicazione’, articolato in cinque incontri, in videoconferenza, che sarà realizzato in collaborazione con la Scuola di Sistema di Confartigianato Imprese dal 20 maggio al 17 giugno, come da programma allegato.

Ogni tema è propedeutico al successivo, quindi si incoraggia la partecipazione completa e l’interazione con la Trainer al fine di acquisire appieno le tecniche in modo pratico.

Al corso possono partecipare tutti gli imprenditori del settore interessati, associati e in regola con il pagamento delle quote di adesione associativa.

È possibile manifestare il proprio interesse a partecipare entro il giorno 10 maggio 2024 scrivendo una mail a info@confartigianatomolise.it indicando nome e cognome, ragione sociale dell’attività, numero di telefono e indirizzo mail.