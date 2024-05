La Reggia di Caserta aderisce alla X edizione dei ‘Kid Pass Days’

Piccoli ciceroni al Complesso vanvitelliano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta.

La Reggia di Caserta aderisce alla decima edizione dei ‘Kid Pass Days’ iniziativa che si terrà in tutta Italia l’11 e il 12 maggio 2024, che prevede un ricco programma di eventi per famiglie.

Il Museo – in collaborazione con l’Istituto scolastico Terra di Lavoro di Caserta – organizza per domani 11 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 , visite accompagnate negli Appartamenti reali per i bambini e le loro famiglie per raccontare la rete dei siti reali borbonici.

I ragazzi dell’Istituto ‘Terra di Lavoro’ di Caserta accoglieranno i visitatori più piccoli e saranno ciceroni di un’esperienza alla Reggia di Caserta.

L’iniziativa, curata dal Servizio Educazione e Mediazione del Museo, costituisce l’esito di un percorso educativo che promuove – nell’ambito dei Percorsi Competenze Traversali e Orientamento, PCTO, stipulati dalla Reggia di Caserta con le scuole del territorio – la conoscenza dei siti reali borbonici.

Il progetto, rientrante nell’offerta formativa 2024 della Reggia di Caserta, ha previsto un calendario formativo specifico di lezioni organizzate sia presso la Reggia di Caserta, sia presso le scuole aderenti e i siti reali borbonici prescelti.

Per l’occasione gli studenti sono chiamati a offrire la loro accoglienza alla Reggia di Caserta a coetanei e bambini, al fine di rafforzare il senso civico, promuovere la responsabilità condivisa nel conservare e valorizzare il patrimonio culturale e trasmettere competenze.

Il ‘Kid Pass Day’ alla Reggia di Caserta è destinato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, accompagnati dalle famiglie. La partecipazione alle attività è inclusa nel costo del biglietto/abbonamento al Museo.