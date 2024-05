Apertura Centro Ustioni Pediatrico al Santobono di Napoli

Il Presidente della Regione Campania De Luca sarà presente all’inaugurazione

Domani, mercoledì 15 maggio, alle ore 10:30, il Presidente Vincenzo De Luca, sarà all’Ospedale Santobono, ingresso da via Mario Fiore, per visitare e inaugurare il nuovo Centro Ustioni Pediatrico, reparto unico in Italia per tecnologie e tecniche all’avanguardia.

Accompagnato dal Direttore generale dell’AORN Santobono – Pausilipon, Rodolfo Conenna, inoltre, il Presidente De Luca visiterà i cantieri del nuovo Blocco Operatorio e effettuerà un sopralluogo alle opere per l’adeguamento sismico della struttura.