Se chiediamo ad un essere umano “Che cosa pensi di te?” agli oltre otto miliardi di abitanti del nostro pianeta, otterremo altrettante risposte diverse.

Ognuno ha una sua testa pensante, una sua opinione su qualsiasi argomento, sentimenti, sensazione tutto ciò che ci differenzia l’uno dall’altro.

Ponendo lo stesso quesito ad un programma di Intelligenza artificiale, la risposta è stata questa:

Non ho opinioni o consapevolezza di me stessa, poiché sono un programma di Intelligenza artificiale creato da OpenAI chiamato GPT-3.5. Non ho emozioni, personalità o autoconsapevolezza.

Sono progettata per elaborare informazioni e generare risposte basate sulle richieste degli utenti, ma non ho la capacità di avere pensieri o opinioni su di me stessa. Sono uno strumento neutrale al servizio dell’utente.