Giuliano, UGL: Ancora violenza all’Ospedale Villa Scassi di Genova

L’ennesimo episodio di violenza avvenuto all’interno dell’Ospedale Villa Scassi di Genova, il terzo in pochissimi giorni, dimostra come le misure applicato fino ad ora non sono servite a frenare la furia dei malintenzionati, mettendo a rischio la sicurezza di operatori sanitari degenti e addetti ai lavori.

L’attendismo non può certamente essere un deterrente e se non si alzerà al più presto l’asticella con interventi mirati il rischio di epiloghi drammatici è dietro l’angolo.