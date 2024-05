Alla Pro Loco Monte Taburno l’ottavo premio Carciofo Bianco

Riceviamo e pubblichiamo.

Pochi giorni fa la Pro Loco ‘Monte Taburno’ ha ricevuto l’ottavo premio ‘Carciofo Bianco’ ad Auletta, provincia di Salerno.

A ricevere il premio, una delegazione della Pro Loco di Campoli M. T. guidata, naturalmente, dal Presidente Giuseppe Caporaso.

Nell’attestato di merito si legge:

Fondata nel 1975, con il Presidente Giuseppe Caporaso, sono state organizzate varie iniziative provinciali: Festa della ciliegia con le visite guidate nei ciliegeti con fuoristrada, il trekking ed il percorso in MTB tra il centro storico e la meravigliosa Valle dei Ciliegi, le degustazione dei vini, ed i laboratori didattici ‘dalle ciliegie alla marmellata’ e poi quelli per i bambini con i biscotti alla ciliegia; Sagra del Fagiolo, simbolo della valorizzazione di prodotti a KM0 attraverso un approccio bio.

Alla Pro Loco Monte Taburno per la vision innovativa unendo passato e futuro in un connubio unico.

L’attestato di merito continua poi nell’evidenziare:

E non potevano mancare i ringraziamenti del Presidente Giuseppe Caporaso:

È stata per noi una grande sorpresa e una soddisfazione essere selezionati per l’8° premio Carciofo Bianco.

Ringraziamo per questo il Presidente Renzo Mazzeo e tutta l’UNPLI Benevento; un ringraziamento sentito di vero cuore va a Giuseppe Lupo e alla Pro Loco di Auletta per l’attenzione enorme che riservano alle Pro Loco della Campania che si sono distinte nei propri territori.

Riservare all’interno di una manifestazione così importante uno spazio da condividere con gli altri è segno di grande ricchezza!

I nostri complimenti, infine, all’amico Giuseppe Lupo per la straordinaria manifestazione per l’enorme successo di pubblico e di critica. Per noi il premio rappresenta un ulteriore motivo per impegnarci per la tutela e lo sviluppo del territorio.

Voglio ringraziare tutti i soci della Pro Loco Monte Taburno con i quali condivido questo successo.