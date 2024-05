‘Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)’ al Teatro Bolivar

In scena a Napoli il 17 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, Napoli, diretto da Nu’Tracks, venerdì 17 maggio, alle ore 21:00, arriva ‘Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)’, lo spettacolo teatrale di Gianluca Iacono, il celebre doppiatore italiano che ha dato la voce a Vegeta in Dragon Ball, oltre a personaggi iconici come Gordon Ramsay in Hell’s Kitchen e Marshall Eriksen in How I met your mother.

Lo spettacolo scritto dallo stesso Gianluca Iacono e FREKT, con la regia di Nicola Nocella, è una commedia che mette in scena qualcosa di mai visto a teatro, un dialogo interattivo e divertente di Gianluca Iacono con i personaggi da lui doppiati, ma anche con sé stesso, entrando con intelligenza e ironia nel profondo del ruolo del doppiatore e della sua voce prestata a terzi.

Oggi è una giornata no per Gianluca. È stanco della sua voce. È stanco d’essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato.

Sarà mica questa la vita di un doppiatore? Essere solo una voce? Questo lavoro è una maledizione dalla quale è impossibile liberarsi?

Gianluca si troverà a porsi queste domande mentre cerca di trovare un attimo di pace da tutti i personaggi da lui interpretati che cercano di avere le sue attenzioni, il suo tempo… la sua vita. E per porre fine a tutto questo sarà costretto a commettere un gesto estremo: uccidere Vegeta!

L’elemento multimediale è una delle caratteristiche preponderanti dello spettacolo: le video proiezioni daranno vita a tutto ciò con cui interagirà l’attore in scena, alcuni dei personaggi principali si muoveranno sullo sfondo e verranno affrontati da Gianluca nel corso dello show.

Layout: Francesca Dell’Omodarme, Luigi Zetti, Stefano Meazza

Animazioni: Stefano Meazza

Post-produzione animazioni: Luca Giancaspro

Biografia

Gianluca Iacono, torinese, classe 1970, da più di 30 anni è doppiatore, per televisione e cinema, in serie d’animazione, film e telefilm, ed è voce di numerosi videogiochi e di campagne pubblicitarie nazionali. È anche voce di canale per Italia 2 e Cartoon Network.

È noto al grande pubblico per aver doppiato personaggi iconici tra i quali Vegeta in Dragon Ball, Gordon Ramsay in Hell’s Kitchen e Masterchef e Marshall Eriksen in How I met your mother.

Ha recitato in numerosi ruoli sia nel teatro di prosa sia nel variegato mondo del cabaret, passando sporadicamente anche dal cinema e dalla televisione. È inoltre voce di diversi audiolibri di successo presenti nelle piattaforme di Storytel e Audible ed è presente in maniera molto attiva sui principali social. Dal 2000 vive a Milano dove insegna anche doppiaggio dal 2010.