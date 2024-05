‘Oh! Diss’ea’ al Festival In&Out

In scena il 9 maggio a Borgio Verezzi (SV)

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue nelle Grotte di Borgio Verezzi la rassegna teatrale Festival In&Out, voluta dal Comune di Borgio Verezzi (SV) per ampliare sempre di più l’offerta culturale di ‘Borgio Verezzi, paese del teatro’.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 9 maggio alle ore 21:30, con ‘Oh! Diss’ea’, un classico senza tempo, adattato e interpretato in chiave comica da Roberto Ciufoli.

Ulisse e il suo viaggio senza fine, un esempio per tutti, la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o ci dovrebbe essere in ognuno di noi.

Dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope o ha bighellonato per dieci anni prima di trovare la strada di casa? Ulisse, l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto?

Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati, finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli propone una personalissima riscrittura del famoso poema omerico, un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica. Da non perdere, anche per i non curiosi.

Lo spettacolo verrà replicato venerdì 10 maggio al Teatro Gassman, con ingresso riservato agli studenti delle Scuole Medie del comprensorio.

È questo l’ultimo appuntamento nelle Grotte di Borgio Verezzi per la Rassegna In&Out, che si chiuderà venerdì 28 giugno presso la Chiesa di San Martino a Verezzi, con ‘Le luci del cielo’ di Pino Petruzzelli.

Info e prenotazioni:

019-610167

biglietteria@comuneborgioverezzi.it

I biglietti sono acquistabili anche la sera di spettacolo direttamente presso le Grotte di Borgio Verezzi a partire dalle ore 20:30.

Ingresso unico non numerato € 15.